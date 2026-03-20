Nové obchodné centrum sa čoskoro otvára. Ľudia v ňom budú môcť nakupovať už o pár týždňov

Sieť retailových parkov OC Point na našom území úspešne expanduje. Momentálne má značka u nás deväť parkov, pripravované sú minimálne ďalšie tri. Za projektom stojí developer OPC Real Estate.
Aktuálne sa retailové parky pod značkou OC Point nachádzajú vo viacerých regiónoch Slovenska. Medzi dokončené projekty patria centrá v Tornali, Skalici, vo Veľkých Kapušanoch, v Sládkovičove či Liptovskom Mikuláši, pričom sieť dopĺňajú aj prevádzky v mestách ako Hnúšťa, Poltár alebo Žiar nad Hronom.
Ďalšie už čoskoro
Developer zároveň finišuje aj ďalšie projekty, ktoré budú otvorené už v najbližších týždňoch. OC Point v Stropkove privíta prvých zákazníkov 1. apríla, pričom podľa webu developera ponúkne približne 4 562 m² prenajímateľnej plochy a osem prevádzok.
Krátko nato bude nasledovať aj otvorenie OC Point v Detve, plánované na 30. apríla. Tento projekt bude výrazne väčší, jeho rozloha dosiahne približne 8 300 m², no počet obchodov bude menší, konkrétne štyri prevádzky.
Medzi ďalšie pripravované alebo budované lokality patria ešte parky v Kolárove a druhá fáza v Skalici. Tie majú byť dokončené koncom roku, pričom nové retail parky majú aj naďalej cieliť najmä na menšie mestá a regióny.
Pre portál interez to potvrdili aj zástupcovia OPC Real Estate. „V Stropkove je otvorenie plánované už 1. apríla 2026, následne v Detve 30. apríla 2026 a v novembri 2026 sa pridajú Skalica II a Kolárovo,“ vyjadril sa pre interez Miroslav Tavel.
Bude to zatiaľ najväčší projekt developera, bežne mávajú tieto obchodné centrá od 2 000 do 4 000 m². Výnimkou je prevádzka v meste Žiar nad Hronom, ktorá má rozlohu viac ako 6 000 m². Pri každom obchodnom centre je zabezpečené aj bezproblémové parkovanie.
Tradičné značky
V retailových parkoch OC Point sa často nachádzajú značky ako Action, Pepco, Super zoo, ale napríklad aj potravinový reťazec Billa či Planeo Elektro. Ide teda o podobný koncept, aký využíva napríklad developer KLM real estate so svojou sieťou retailových parkov OC Klokan.
