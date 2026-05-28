Zásah protidrogovej jednotky: V rámci akcie Apus odhalili distribúciu nelegálnych látok

Príslušníci Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru realizujú rozsiahlu policajnú akciu s krycím názvom Apus, zameranú na neoprávnené zaobchádzanie s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. Zadržaná bola jedna osoba. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„Podľa doterajších zistení si podozrivá osoba mala bez príslušného povolenia na viacerých miestach zadovažovať látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom,“ uviedla Vilhanová. Následne ich mala prechovávať na rôznych miestach a distribuovať viacerým odberateľom, predovšetkým v rámci Bratislavského kraja.
Zadržali jednu osobu
V rámci akcie zadržali jednu osobu a vykonané boli aj prehliadky domových priestorov, iných priestorov a prehliadky motorových vozidiel. Počas zásahu zaistili veľké množstvo produktov, ktoré by mali obsahovať látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom určené na ďalšiu distribúciu konečným užívateľom. Zároveň zaistili aj ďalšie predmety súvisiace s podozrivou trestnou činnosťou.
Do akcie boli zapojení príslušníci Národnej protidrogovej jednotky spolu so skupinou operatívneho nasadenia, kriminalistickými technikmi a ďalšími špecializovanými zložkami. Vyšetrovateľ kvalifikoval skutok ako zločin neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. „V prípade dokázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na päť až 12 rokov,“ dodala Vilhanová.
