Zásah protidrogovej jednotky: V rámci akcie Apus odhalili distribúciu nelegálnych látok

Foto: SITA/Ministerstvo vnútra SR

Dana Kleinová
TASR
V rámci akcie zadržali jednu osobu.

Príslušníci Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru realizujú rozsiahlu policajnú akciu s krycím názvom Apus, zameranú na neoprávnené zaobchádzanie s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. Zadržaná bola jedna osoba. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.

„Podľa doterajších zistení si podozrivá osoba mala bez príslušného povolenia na viacerých miestach zadovažovať látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom,“ uviedla Vilhanová. Následne ich mala prechovávať na rôznych miestach a distribuovať viacerým odberateľom, predovšetkým v rámci Bratislavského kraja.

Zadržali jednu osobu

V rámci akcie zadržali jednu osobu a vykonané boli aj prehliadky domových priestorov, iných priestorov a prehliadky motorových vozidiel. Počas zásahu zaistili veľké množstvo produktov, ktoré by mali obsahovať látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom určené na ďalšiu distribúciu konečným užívateľom. Zároveň zaistili aj ďalšie predmety súvisiace s podozrivou trestnou činnosťou.

Do akcie boli zapojení príslušníci Národnej protidrogovej jednotky spolu so skupinou operatívneho nasadenia, kriminalistickými technikmi a ďalšími špecializovanými zložkami. Vyšetrovateľ kvalifikoval skutok ako zločin neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. „V prípade dokázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na päť až 12 rokov,“ dodala Vilhanová.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Úmrtie policajtky na strednom Slovensku: Prípad vyšetruje inšpekcia, Mikulec hovorí o šikane

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Tip na výlet
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Slováci a Česi v zahraničí
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac