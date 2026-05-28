Rusko odmieta obvinenia z rušenia GPS v Európe: Rezort požaduje predloženie dôkazov

Dana Kleinová
TASR
Moskva tvrdí, že Západ sa ju snaží len očierniť.

Ruské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok vyzvalo, aby Európa predložila dôkazy pre svoje tvrdenia, že Rusko na jej území ruší GPS signály. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.

„Nech najprv predložia aspoň nejaké dôkazy,“ vyhlásila hovorkyňa ruského rezortu diplomacie Marija Zacharovová v odpovedi na otázky novinárov v Moskve. Dodala, že po predložení dôkazov sa „o tom dá diskutovať. Zatiaľ sú to len slová a nemožno im veriť.“

Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu obviňujú európske štáty Rusko z úmyselného narúšania GPS signálov. Moskva to odmieta a tvrdí, že Západ sa ju snaží len očierniť.

Problémy boli hlásené viackrát

S najnovším obvinením Ruska prišiel tento týždeň námestník riaditeľa litovského úradu pre reguláciu telekomunikácií a digitálnych služieb (RRT) Darius Kuliešius, ktorý upozornil, že Rusko je schopné prerušovať GPS až do vzdialenosti 450 kilometrov od svojej exklávy Kaliningradská oblasť. Podľa Kuliešiusa Moskva vďaka tomu môže narušiť GPS signály aj hlboko v európskom vnútrozemí.

Reuters pripomenula, že v Európe došlo v minulosti k viacerým takýmto prípadom. Minulý rok v blízkosti Kaliningradu hlásilo problém s GPS španielske vojenské lietadlo, na palube ktorého sa nachádzala ministerka obrany Margarita Roblesová, ako aj lietadlo s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou počas cesty do Bulharska. Z rovnakého konania Rusko obviňujú aj Estónsko a Fínsko.

Zacharovová sa na brífingu kriticky vyjadrila tiež k možnému rozšíreniu amerických vojenských síl v Poľsku, ktoré by podľa nej mohlo viesť ku „kvalitatívnej eskalácii“ napätia medzi Ruskom a Západom a vyvolať odvetné kroky Moskvy.

Zároveň vyzvala Spojené štáty a Irán, aby sa nevracali k ozbrojenému konfliktu a pokračovali v rokovaniach, pričom dodala, že Rusko je pripravené pomôcť s odvozom obohateného uránu z Iránu.

Zacharovová zároveň upozornila, že prípadné rozmiestnenie amerických raketových systémov v Japonsku by ohrozilo bezpečnosť ruských východných hraníc a negatívne ovplyvnilo situáciu v celom regióne.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
„Donalda Trumpa“ ušetria pred porážkou, presunú ho do zoo. Známy byvol napokon prežije

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Tip na výlet
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Slováci a Česi v zahraničí
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac