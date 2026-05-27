Nezabudnite si dáždnik: Najskôr bude 33 stupňov, potom príde zlom. Pripravte sa na búrky aj ochladenie

Slovensko dnes čakajú horúčavy, aké sme tento rok ešte nezažili. Teploty sa na viacerých miestach dostanú nad hranicu 30 °C a v najteplejších regiónoch môžu vystúpiť až na 33 °C. Dnešok tak bude najteplejším dňom od začiatku roka aj vrcholom aktuálnej vlny horúčav.
Podľa portálu iMeteo však stabilné a slnečné počasie veľmi dlho nevydrží. Už počas dnešného popoludnia začne cez Slovensko postupovať studený front, ktorý prinesie prehánky, búrky a následne aj výrazné ochladenie.
Od popoludnia sa začnú tvoriť prvé búrky
Prvá polovica stredy bude ešte prevažne pokojná. Zmena príde krátko po poludní. Približne od 13.00 h treba podľa meteorológov sledovať radar, keďže sa začnú vytvárať prvé prehánky a búrky. Najskôr sa objavia na slovensko-poľskom pohraničí, predovšetkým v Žilinskom a Prešovskom kraji.
V druhej polovici popoludnia sa môžu vyskytnúť aj v horských oblastiach stredného Slovenska. Meteorológovia zatiaľ neočakávajú výrazne nebezpečné búrky. Priniesť by mali najmä lokálne intenzívnejšie zrážky, no bez výrazných sprievodných javov. Aj napriek tomu sa dnes oplatí priebežne sledovať aktuálny vývoj počasia, najmä ak plánujete pobyt vonku alebo cestovanie.
Po tropických teplotách príde prudké ochladenie
Po prechode studeného frontu začne od severu prúdiť nad naše územie chladnejší vzduch. Rozdiel pocítite už vo štvrtok. Kým dnes budú teploty na mnohých miestach atakovať tropickú tridsiatku, zajtra sa môže ochladiť aj o 10 °C. Maximálne denné teploty sa budú pohybovať od 16 °C do 22 °C, na juhu približne od 25 °C do 26 °C.
Podobné počasie očakávajú meteorológovia aj v piatok. Ešte pred pár dňami pritom predpovede naznačovali, že práve víkend môže priniesť ešte väčšie horúčavy než dnešok. Situácia sa však zmenila.
Cez víkend sa vrátia horúčavy aj búrky
Ochladenie nebude trvať dlho. Už počas víkendu sa začne nad Slovensko opäť vracať teplý vzduch a v najteplejších oblastiach môže teplota znovu prekročiť hranicu 30 °C.
Tentoraz však nepôjde o úplne stabilné letné počasie. Nad Európou sa budú pohybovať ďalšie frontálne vlny, ktoré môžu priniesť ďalšie búrky aj na naše územie. Prvé sa môžu objaviť už v sobotu, výraznejšie búrky však meteorológovia očakávajú najmä počas nedele.
