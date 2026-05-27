Nezabudnite si dáždnik: Najskôr bude 33 stupňov, potom príde zlom. Pripravte sa na búrky aj ochladenie

Ilustračná foto: Needpix

Nina Malovcová
Teploty dnes vystrelia na 33 °C.

Slovensko dnes čakajú horúčavy, aké sme tento rok ešte nezažili. Teploty sa na viacerých miestach dostanú nad hranicu 30 °C a v najteplejších regiónoch môžu vystúpiť až na 33 °C. Dnešok tak bude najteplejším dňom od začiatku roka aj vrcholom aktuálnej vlny horúčav.

Podľa portálu iMeteo však stabilné a slnečné počasie veľmi dlho nevydrží. Už počas dnešného popoludnia začne cez Slovensko postupovať studený front, ktorý prinesie prehánky, búrky a následne aj výrazné ochladenie.

Od popoludnia sa začnú tvoriť prvé búrky

Prvá polovica stredy bude ešte prevažne pokojná. Zmena príde krátko po poludní. Približne od 13.00 h treba podľa meteorológov sledovať radar, keďže sa začnú vytvárať prvé prehánky a búrky. Najskôr sa objavia na slovensko-poľskom pohraničí, predovšetkým v Žilinskom a Prešovskom kraji.

Ilustračná foto: Pexels

V druhej polovici popoludnia sa môžu vyskytnúť aj v horských oblastiach stredného Slovenska. Meteorológovia zatiaľ neočakávajú výrazne nebezpečné búrky. Priniesť by mali najmä lokálne intenzívnejšie zrážky, no bez výrazných sprievodných javov. Aj napriek tomu sa dnes oplatí priebežne sledovať aktuálny vývoj počasia, najmä ak plánujete pobyt vonku alebo cestovanie.

Po tropických teplotách príde prudké ochladenie

Po prechode studeného frontu začne od severu prúdiť nad naše územie chladnejší vzduch. Rozdiel pocítite už vo štvrtok. Kým dnes budú teploty na mnohých miestach atakovať tropickú tridsiatku, zajtra sa môže ochladiť aj o 10 °C. Maximálne denné teploty sa budú pohybovať od 16 °C do 22 °C, na juhu približne od 25 °C do 26 °C.

Podobné počasie očakávajú meteorológovia aj v piatok. Ešte pred pár dňami pritom predpovede naznačovali, že práve víkend môže priniesť ešte väčšie horúčavy než dnešok. Situácia sa však zmenila.

Cez víkend sa vrátia horúčavy aj búrky

Ochladenie nebude trvať dlho. Už počas víkendu sa začne nad Slovensko opäť vracať teplý vzduch a v najteplejších oblastiach môže teplota znovu prekročiť hranicu 30 °C.

Tentoraz však nepôjde o úplne stabilné letné počasie. Nad Európou sa budú pohybovať ďalšie frontálne vlny, ktoré môžu priniesť ďalšie búrky aj na naše územie. Prvé sa môžu objaviť už v sobotu, výraznejšie búrky však meteorológovia očakávajú najmä počas nedele.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Od júla stúpne životné minimum: Zmenia sa dávky aj dôchodky, pozrite sa, či sa to…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Slováci a Česi v zahraničí
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac