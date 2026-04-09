Nový lacný reťazec otvorí ďalšiu predajňu. Dočkajú sa jej obyvatelia známeho mesta

Martin Cucík
Obchodné reťazce
Spoločnosť Woolworth má v pláne predajňu v ďalšom slovenskom meste. Mohlo by to byť dokonca v novom obchodnom centre.

Diskontný reťazec Woolworth pokračuje v expanzii na Slovensku a pripravuje otvorenie ďalšej predajne. Najnovšia by sa mala objaviť v Komárne, hoci firma zatiaľ túto pobočku oficiálne neoznámila. Jej príchod však prezrádzajú indície.

Prvou je pracovná ponuka, ktorú reťazec zverejnil na portáli Profesia. Woolworth hľadá vedúceho a zástupcu vedúceho novej predajne na plný úväzok. Ponúkaný plat začína na úrovni 1 600 eur. Koniec výberového konania je plánovaný na 15. mája.

Zaujímavá je najmä lokalita, v tomto prípade je to mesto Komárno. Reťazec oficiálne o otvorení pobočky v tomto meste zatiaľ neinformoval. Presná lokalita známa zatiaľ nie je, podľa všetkého by to mohlo byť nové obchodné centrum.

Druhou indíciou je totiž web developerskej skupiny Intercora, kde sa nachádza plán nového obchodného centra v Komárne. Medzi prenajatými priestormi sa nachádza práve prevádzka spoločnosti Woolworth. Skupinu sme kontaktovali s otázkou o možnom otvorení, odpoveď sme však do publikovania článku nedostali.

Či to naozaj bude v plánovanom obchodnom centre a najmä kedy, s istotou povedať nevieme. Trend nových retailových zón a diskontov na Slovensku teda pokračuje a spoločnosť Woolworth je v expanzii jednou z najaktívnejších spoločností.

Plánom je 20 nových predajní

Podľa slov managing directora Woolworthu, Petra Juliša, reťazec vstup na náš trh vníma veľmi pozitívne. Ku koncu októbra tohto roka plánuje mať na Slovensku 20 predajní. Vyzerá to tak, že tento cieľ reálne splní.

V minulom kalendárnom roku sme otvorili jedenásť pobočiek, pričom pred Vianocami nás príjemne prekvapil veľký záujem zákazníkov. V aktuálnom roku sme otvorili Martin a Prievidzu, čo tiež hodnotíme pozitívne. Do konca apríla by sme mali otvoriť ďalšie štyri pobočky,“ povedal Juliš v rozhovore pre interez.

Woolworth otvoril svoje predajne napríklad v Prešove, Michalovciach, Spišskej Novej Vsi, Ružomberku, Žiline či Trnave. V decembri navyše tempo ešte zrýchlil, keď otvoril štyri ďalšie pobočky. K sieti sa pridali mestá Liptovský Mikuláš a Revúca, pričom Bratislava aj Trnava sa dočkali už svojich druhých predajní.

Bratislava a Nitra už čoskoro

Reťazec už čoskoro otvorí svoje predajne aj v dvoch krajských mestách. Bratislava sa po predajniach v Boroch a v retail parku v Podunajských Biskupiciach dočká ďalšej pobočky v novej lokalite pri Zlatých pieskoch, informovali sme o tom v samostatnom článku. Otvorenie by malo prísť 16. apríla. Rovnako sa dočkajú aj obyvatelia Nitry, dátum otvorenia však ešte oficiálne nie je zverejnený.

Spoločnosť dnes patrí medzi významných hráčov na trhu, keďže v Nemecku prevádzkuje takmer 800 predajní a ďalšie desiatky má v Rakúsku či Poľsku. V rámci celej Európy tak disponuje približne 900 pobočkami. Do budúcnosti pritom ráta s dynamickým rastom a jej ambíciou je postupne vybudovať sieť až 5 000 predajní naprieč kontinentom.

Vo svojich európskych prevádzkach zamestnáva viac ako 12 500 ľudí a každoročne vytvára vyše 2 000 nových pracovných miest. Tento trend sa má prejaviť aj na Slovensku, kde by už v tomto roku mohlo vzniknúť približne 300 nových pracovných pozícií.

