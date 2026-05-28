Filip Tůma ukázal inú stránku nakrúcania Dunaja: Niektoré scény v ňom vyvolali strach

Niektoré seriálové postavy dokážu v divákoch vyvolať takú silnú emóciu, že si ju začnú spájať priamo s hercom. Filip Tůma priznal, že pri Antonovi Holubcovi sa s nepríjemnými reakciami stretol viackrát, no oveľa silnejší zážitok zažil priamo počas nakrúcania.
Herec Filip Tůma pre Closer prezradil, ako vníma reakcie ľudí na svoju postavu v seriáli Dunaj, k vašim službám. Anton Holubec patrí medzi výrazné negatívne charaktery a diváci mu neraz dávajú najavo, že v nich vyvoláva odpor. Tůma však otvoril aj tému, ktorá presahuje samotné herectvo – atmosféru davu, strach z masy a nepríjemný moment z nakrúcania, pri ktorom si uvedomil, akú silu môže mať obraz minulosti, keď zrazu ožije pred očami.
Diváci mu dávajú najavo, že Holubca nemusia
Postava Antona Holubca vyvoláva u divákov silné emócie. Filip Tůma si už zvykol, že ľudia si niekedy prenášajú odpor k seriálovej postave aj na samotného herca.
Vníma to však aj ako dôkaz, že jeho práca funguje. „Už som o sebe od ľudí počul, aký som odporný. Potom však väčšinou prišla aj pochvala, že túto rolu hrám dobre,“ povedal herec.
