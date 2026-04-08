Tatry mountain resorts vykázalo stratu 58 miliónov eur. Igor Rattaj priblížil skutočné dôvody

Foto: TASR – Milan Kapusta, TASR - Veronika Mihaliková

Martin Cucík
Akciová spoločnosť Tatry mountain resorts skončila za rok 2025 v strate viac ako 50 miliónov eur.

Tatry mountain resorts patrí medzi najväčších hráčov v oblasti horského turizmu v strednej Európe a dlhodobo dominuje na slovenskom trhu v segmente lyžiarskych stredísk. Jej hospodárske výsledky za rok 2025 však ukazujú vysokú stratu.

Firma spájaná najmä s podnikateľom Igorom Rattajom stojí za známymi rezortmi ako Jasná či Vysoké Tatry a prevádzkuje aj akvaparky a hotelové zariadenia. Napriek silnej pozícii v odvetví však aktuálne čísla ukazujú straty v miliónoch eur. Informoval o tom portál Index.

Obrovská strata TMR

Podľa dostupných údajov skončila materská spoločnosť v strate približne 58 miliónov eur, pričom konsolidované hospodárenie celej skupiny vykázalo podľa výročnej správy stratu viac ako 11 miliónov eur.

Reprofoto: Finstat

Tržby skupiny sa síce udržali na úrovni nad 200 miliónov eur a prevádzkový zisk dosiahol desiatky miliónov, konečný výsledok však negatívne ovplyvnili najmä účtovné položky, odpisy a prehodnocovanie majetku. Hodnota aktív skupiny tak medziročne klesla, čo sa premietlo do celkového hospodárenia.

Návštevnosť stredísk bola v sezóne stabilná (3,09 milióna návštevníkov), skupine sa tak pravdepodobne finančne darí napriek účtovným stratám. Samostatná firma zastrešujúca aquaparky TMR Parks zaznamenala horšie účtovné výsledky a skončila taktiež v strate 36 miliónov eur.

Reálne výsledky môžu byť iné

Účtovná strata v materskej spoločnosti je však  výrazne ovplyvnená transakciami (napríklad pôžičkami dcérskym spoločnostiam, z ktorých časť bola neskôr premenená na základné imanie) a precenením majetku. Takéto účtovné operácie nemusia nutne odrážať reálny cash-flow ani schopnosť skupiny plniť svoje záväzky.

Spoločnosť v oficiálnej výročnej správe uviedla, že napriek strate plní všetky záväzky voči dodávateľom a veriteľom a finančná stabilita zostáva zachovaná.

Precenenie z titulu fúzie dcérskych spoločností vie vytvoriť účtovnú stratu, ktorá nič nevypovedá o reálnych výsledkoch firmy ani o jej stave,“ vyjadril sa Igor Rattaj v komentári na sociálnej sieti.

Na snímke vpravo Petra Vlhová otvára zimnú sezónu na Liptove, vľavo predseda predstavenstva Tatry Mountain Resorts (TMR) Igor Rattaj. Foto: TASR – Miroslava Mlynárová

Okrem finančných výsledkov sa skupina objavuje aj v širšej verejnej diskusii o rozvoji horských oblastí a ochrane prírody, najmä v súvislosti s územím Tatranské národného parku. Témy ako zonácia či využívanie pozemkov pod zjazdovkami dlhodobo vyvolávajú rozdielne názory medzi podnikateľmi, ochranármi aj štátom.

Najnovšie články

