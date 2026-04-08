Tatry mountain resorts vykázalo stratu 58 miliónov eur. Igor Rattaj priblížil skutočné dôvody

Tatry mountain resorts patrí medzi najväčších hráčov v oblasti horského turizmu v strednej Európe a dlhodobo dominuje na slovenskom trhu v segmente lyžiarskych stredísk. Jej hospodárske výsledky za rok 2025 však ukazujú vysokú stratu.
Firma spájaná najmä s podnikateľom Igorom Rattajom stojí za známymi rezortmi ako Jasná či Vysoké Tatry a prevádzkuje aj akvaparky a hotelové zariadenia. Napriek silnej pozícii v odvetví však aktuálne čísla ukazujú straty v miliónoch eur. Informoval o tom portál Index.
Obrovská strata TMR
Podľa dostupných údajov skončila materská spoločnosť v strate približne 58 miliónov eur, pričom konsolidované hospodárenie celej skupiny vykázalo podľa výročnej správy stratu viac ako 11 miliónov eur.
Tržby skupiny sa síce udržali na úrovni nad 200 miliónov eur a prevádzkový zisk dosiahol desiatky miliónov, konečný výsledok však negatívne ovplyvnili najmä účtovné položky, odpisy a prehodnocovanie majetku. Hodnota aktív skupiny tak medziročne klesla, čo sa premietlo do celkového hospodárenia.
Návštevnosť stredísk bola v sezóne stabilná (3,09 milióna návštevníkov), skupine sa tak pravdepodobne finančne darí napriek účtovným stratám. Samostatná firma zastrešujúca aquaparky TMR Parks zaznamenala horšie účtovné výsledky a skončila taktiež v strate 36 miliónov eur.
Reálne výsledky môžu byť iné
Účtovná strata v materskej spoločnosti je však výrazne ovplyvnená transakciami (napríklad pôžičkami dcérskym spoločnostiam, z ktorých časť bola neskôr premenená na základné imanie) a precenením majetku. Takéto účtovné operácie nemusia nutne odrážať reálny cash-flow ani schopnosť skupiny plniť svoje záväzky.
Spoločnosť v oficiálnej výročnej správe uviedla, že napriek strate plní všetky záväzky voči dodávateľom a veriteľom a finančná stabilita zostáva zachovaná.
„Precenenie z titulu fúzie dcérskych spoločností vie vytvoriť účtovnú stratu, ktorá nič nevypovedá o reálnych výsledkoch firmy ani o jej stave,“ vyjadril sa Igor Rattaj v komentári na sociálnej sieti.
Okrem finančných výsledkov sa skupina objavuje aj v širšej verejnej diskusii o rozvoji horských oblastí a ochrane prírody, najmä v súvislosti s územím Tatranské národného parku. Témy ako zonácia či využívanie pozemkov pod zjazdovkami dlhodobo vyvolávajú rozdielne názory medzi podnikateľmi, ochranármi aj štátom.
