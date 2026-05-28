Žena vysúdila 173 000 eur: Prinútili ju prísť na stretnutie so šéfom, no ten sa nedostavil

Asi každý si v práci z času na čas zanadáva. Osobnú trénerku však vedenie dohnalo do takého zúfalého stavu, že sa rozhodla ísť s tým na súd. A vyhrala.
Vedenie si vynútilo stretnutie, na ktoré sa nedostavilo
Ako informuje Mail Online, 29-ročná Bethan Littlewood sa v noci ponáhľala späť do Británie, keď jej počas účasti na majstrovstvách Európy v kanoepóle v Nemecku oznámili, že sa musí na poslednú chvíľu zúčastniť stretnutia s vedením spoločnosti Nuffield Health, pre ktorú pracovala. Voľno si kvôli súťaži vypýtala už niekoľko mesiacov vopred. O jeho zamietnutí sa dozvedela až v čase, keď už bola v zahraničí.
Obávala sa disciplinárneho konania, vyrazila preto z Nemecka späť do Británie. Keď napokon prišla na miesto stretnutia v dohodnutom čase, šéf tam nebol. Mal preplnený kalendár a rozhodol sa uprednostniť inú aktivitu. Pre zlatú medailistku to však bol vrchol, pretiekol jej pohár trpezlivosti. Krátko nato dala výpoveď a obrátila sa na súd.
Spoločnosť žalovala okrem iného za neoprávnené zrážky zo mzdy, nevyplatenú dovolenku, ale aj ďalšie problematické správanie zamestnávateľa. Súd napokon vyniesol rozsudok v jej prospech a rozhodol, že má nárok na odškodné vo výške takmer 150 000 libier (približne 173 000 eur).
Sudkyňa zamestnávateľa skritizovala
Sudkyňa ostro kritizovala prístup reťazca posilňovní k Littlewood ako „pohŕdavý a úplne neprimeraný“ a rozhodla, že vedenie zásadným spôsobom narušilo dôveru, ktorá sa od zamestnávateľa očakáva. Bethan, pochopiteľne, odľahlo. Mnohí ju od žaloby odhovárali, pretože si mysleli, že nemá šancu vyhrať. Dodala, že aj samotná spoločnosť na ňu vyvíjala nátlak v snahe prinútiť ju, aby žalobu stiahla.
Problémy s firmou začali už v minulosti, keď upozornila na nekalé praktiky jedného zo zamestnancov. Bolo jej oznámené, že zamestnanec prejde opätovným výcvikom, no siahli jej na plat. Nasledujúce mesiace mala každý týždeň nezaplatené tri hodiny práce. Dotknutého zamestnanca obvinila aj zo šikany a z verbálnej agresie na pracovisku. Z pomsty tiež zamestnanec neinformoval Bethan o zmene pracovného rozpisu, následne ju však obvinil z jeho nedodržania. Navyše bol jej plat opätovne znížený.
Neprimerané správanie zamestnanca voči Bethan si všimli dokonca aj klienti a nahlásili to. Hoci proces prebiehal od roku 2023, Bethan je dnes spokojná, že sa jej podarilo dosiahnuť cieľ. V súčasnosti pracuje ako športová koučka.
