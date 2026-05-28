Fajčenie ročne zabíja tisíce Slovákov. Odborníci upozorňujú na nedostatok pomoci

Fajčenie patrí medzi najvýznamnejšie preventabilné príčiny smrti a v SR sa každoročne spája s tisíckami úmrtí. Informovala o tom pacientska organizácia Nie rakovine vo štvrtok na tlačovej konferencii pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku, ktorý tento rok pripadá na nedeľu (31. mája).
Pomoc je nedostatočná
Uviedla, že ani desaťročia zákazov, regulácií a preventívnych kampaní však skutočnosť zásadne nezmenili. „Problém sa netýka len mladých, ale aj dospelých ľudí, ktorí fajčia dlhodobo a často ostávajú mimo akéhokoľvek systému odbornej pomoci,“ priblížila organizácia.
Poukázala, že práve z predmetného stavu vyplýva najväčší nedostatok súčasného prístupu. „Hoci sa reštriktívne opatrenia v uplynulých rokoch zameriavali najmä na ochranu novej generácie a reguláciu inovatívnych nikotínových produktov, časť diskusie upozorňuje, že podpora existujúcich dospelých fajčiarov pri odvykaní nemusí byť dostatočne výrazná,“ uviedla organizácia.
Odborníci sa zhodli, že závislosť od nikotínu nemožno vnímať len ako otázku individuálnej vôle alebo disciplíny. „Ide o komplexný biologický, psychický a behaviorálny problém, ktorého riešenie si vyžaduje kombináciu prevencie, dostupnej odbornej pomoci a širšej spoločenskej diskusie,“ odôvodnilo uvedené občianske združenie.
Slovensko potrebuje dostupnejšie možnosti liečby
Zhodnotilo, že reštriktívne opatrenia sú zamerané na všetky skupiny populácie, pričom zostávajú dôležité najmä pri ochrane zdravia detí a mladých ľudí, napríklad prostredníctvom regulácie dostupnosti, cien či marketingu tabakových výrobkov. „Zároveň však platí, že ľudia, ktorí so závislosťou zápasia dlhé roky, potrebujú účinné nástroje pomoci a dostupnejšie možnosti liečby. Práve v tejto oblasti Slovensko naráža na významné limity,“ upozornilo občianske združenie.
Poukázalo, že dôležitý pohľad prinášajú aj skúsenosti zo zahraničia. „Niektoré krajiny popri tradičných opatreniach využívajú aj prístupy zamerané na znižovanie rizika,“ priblížilo. Odborníci však zdôrazňujú, že dlhodobým cieľom verejného zdravia zostáva úplné ukončenie užívania nikotínu a alternatívne produkty nemožno považovať za bezrizikové riešenie.
Napriek tomu, že fajčenie sa spája predovšetkým so závislosťou, jej dôsledky ďaleko presahujú užívanie nikotínu, zdôraznila organizácia. „Medzi najzávažnejšie zdravotné následky patrí rakovina pľúc, často diagnostikovaná až v pokročilých štádiách, kedy šanca na vyliečenie dramaticky klesá,“ priblížila.
Nie rakovine dlhodobo upozorňuje na význam onkologickej prevencie, včasného záchytu ochorenia a potrebu zavedenia efektívnych skríningových programov. „Súčasťou osvetovo-edukačných aktivít je aj celoslovenské Turné Nie rakovine zamerané na informovanosť verejnosti a podporu zdravého životného štýlu,“ uzavrelo občianske združenie.
