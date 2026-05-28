Neymar sa zranil. Liečiť sa bude niekoľko týždňov, ohrozený je aj jeho štart v úvode majstrovstiev sveta

Brazílsky futbalista Neymar má poranené lýtko a bude potrebovať dva až tri týždne liečby. Vo štvrtok to potvrdil lekár národného tímu Rodrigo Lasmar. Neymar vynechá dva prípravné zápasy pred štartom MS, no pravdepodobne nebude pripravený ani na úvod šampionátu, ktorý Brazília odštartuje 13. júna proti Maroku.
Neymarova štvrtá účasť na šampionáte mnohých prekvapila, pretože dlho nefiguroval v plánoch trénera Carla Ancelottiho. Talian oznámil nomináciu minulý utorok, pričom Neymarov zamestnávateľ FC Santos opísal jeho problém s lýtkom len ako „menší opuch“. Vyšetrenia v reprezentácii však ukázali opak.
„Pricestoval včera a podrobil sa lekárskej prehliadke. Magnetická rezonancia odhalila svalové zranenie druhého stupňa,“ citovala Lasmara agentúra AFP.
Stále je najlepším strelcom reprezentácie
Neymar si národný dres obliekol naposledy v októbri 2023, no stále je najlepším strelcom reprezentácie so 79 gólmi v 128 zápasoch. Tridsaťštyriročný útočník bojoval v uplynulých sezónach s vážnymi zraneniami kolena a od januára minulého roka hrá za brazílsky Santos, kde futbalovo vyrastal.
