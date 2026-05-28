Na západe Slovenska sa v parku pohyboval obrovský had. Išlo o meter a pol dlhého pytóna

V mestskom parku v Topoľčanoch sa pohyboval meter a pol dlhý pytón. Okoloidúci jeho pohyb v parku nahlásili na Mestskú políciu v Topoľčanoch. Tá potvrdila, že na miesto bola okamžite vyslaná policajná hliadka.
Situáciu rieši polícia
„Na linke 159 bol prijatý oznam o vypustenom hadovi. Situáciu aktuálne rieši majiteľka hada spolu s políciou,“ informovala topoľčianska mestská polícia.
Odporúčané články
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku