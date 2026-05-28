Sklápacieho stolíka v lietadle sa ani nedotýkajte. Letuška prezradila nechutný dôvod

Aj keď interiér lietadla môže pôsobiť na prvý pohľad čisto, pravda je taká, že týmto dopravným prostriedkom sa denne premelie obrovské množstvo ľudí. Preto niektoré jeho miesta nemusia byť také čisté, ako sa zdá. Dnes už bývalá letuška prezradila tri veci, ktoré počas cestovania nikdy nerobí a majú súvislosti aj s čistotou. Uviedla aj konkrétne dôvody.
Cher sa na TikToku pravidelne delila o zaujímavosti zo sveta svojej práce a sledujú ju desiatky tisíc ľudí. Na prvé miesto vecí, ktoré by v lietadle ako bývalá letuška nikdy nerobila, umiestnila jedenie zo stolíka, ktorý si pred sebou viete sklopiť. A dôvod? Ten je poriadne nechutný. Opísala, že vídava, ako si naň pasažieri vykladajú chodidlá či použité plienky a zároveň takých, ktorých si naň spokojne uložia snacky.
Priznala, že ona sa ich vždy dotýkala iba zriedkavo, nieto ešte, aby z nich konzumovala jedlo. Ak so sebou beriete napríklad malé deti, radšej ani nepremýšľajte nad tým, že by ste im na tento stolík vysypali maškrty. V komentároch sa ozvali viacerí, ktorí majú pre takéto prípady pripravené dezinfekčné obrúsky a plochy, ktorých sa budú dotýkať, si predtým dôkladne utrú, čo môže byť dobrým riešením.
Radšej sa ani nevyzúvajte
Koberec v lietadle tiež označila za „nechutný“. Videla totiž, ako ho ľudia zašpinili svojou krvou alebo sa naň dokonca vyvracali, preto radšej neodporúča vyzúvať si topánky.
Treťou stopkou pre ňu bola návšteva toalety počas toho, ako letecký personál „úraduje“ v uličkách s vozíkmi. Môže sa stať, že by ste nechcene uviazli v uličke a s usadením museli vyčkať, až kým letušky a stevardi nedokončia, čo majú.
Na záchode v lietadle si neumývajte ruky, radia odborníci
Existuje aj dobrý dôvod, prečo môže byť umývanie rúk po návšteve toalety v lietadle vlastne úplne zbytočné. Ako sme vás informovali, výskumná pracovníčka Shanina Knighton z Case Western Reserve University v americkom Ohiu opísala, že kľučky na dverách týchto toaliet môžu byť rajom pre baktérie.
Dodala, že kľučky chytajú aj cestujúci, ktorí si predtým neumyli ruky, preto môže byť prakticky jedno, či si ich umyjete alebo nie. Dôležité však je, aby ste následne použili napríklad dezinfekciu alebo vlhčené obrúsky a ruky si očistili pomocou nich.
