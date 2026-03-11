Nové obchodné centrum rastie ako z vody. Ľudia v ňom budú môcť nakupovať už počas tohto roka

Sieť retailových parkov OC Klokan na našom území úspešne expanduje. Momentálne má značka na našom trhu viac ako desať parkov, pripravovaných je minimálne ďalších sedem. Za projektom stojí developer KLM Real Estate.
Najnovšie sa značka pripravuje na príchod do Nitry, kde má vzniknúť ďalší retailový park s viacerými predajňami a službami. Projekty developera lákajú zákazníkov najmä na jednoduchý prístup k obchodom, prehľadné rozloženie predajní a parkovanie priamo pred prevádzkami. Práve praktickosť a rýchly nákup sú dôvodom, prečo si tento typ nákupných areálov získava čoraz väčšiu popularitu.
Frekventovaná lokalita
Nový retailový park vyrastie na pozemku v blízkosti stanice technickej kontroly v Nitre, v časti Dolné Krškany, pričom prístup pre motoristov bude zabezpečený z Novozámockej ulice. Ide o jednu z najfrekventovanejších dopravných tepien v meste, ktorou denne prechádza tisíce áut. V lokalite podobný projekt absentuje, výrazne sa tak zlepší komfort miestnych obyvateľov.
Podľa dostupných informácií na webe developera ponúkne nitriansky Klokan 3 700 metrov štvorcových prenajímateľnej plochy. Výška investície by mala byť približne 7,4 milióna eur. Ako býva u tohto developera zvykom, očakáva sa pestré zloženie tradičných nájomcov.
Dominantou bude reťazec Tesco
„Viac ako polovica plochy, približne 2000 metrov štvorcových, bude pritom patriť reťazcu Tesco. Ďalších nájomcov zatiaľ prezradiť nemôžeme,“ vyjadril sa pre interez generálny manažér KLM Real Estate Matúš Klima.
V areáloch OC Klokan sa často nachádzajú značky ako Action, Pepco, Superzoo či rôzne drogérie. Obyvatelia Nitry sa teda môžu tešiť na široký sortiment produktov.
Stavba podľa neho ide podľa predstáv, konkrétny dátum otvorenia však ešte nie je jasný. „Ak všetko pôjde podľa plánu, pripravované otvorenie je naplánované na 3. alebo 4. kvartál tohto roku,“ dodal Klima. V minulosti sa vravelo o 2. až 3. kvartáli, prevádzka sa teda otvorí neskôr. Novinkou budú aj nabíjacie stanice pre elektromobily. Developer ich pripravuje v spolupráci so ZSE.
Predajne po celom Slovensku
Retailové parky značky OC Klokan už dnes fungujú vo viacerých slovenských mestách. Nájsť ich možno napríklad v Banskej Bystrici, Bytči, Komárne, Piešťanoch, Šali, Senici, Žiline či vo Zvolene.
Developer zároveň pripravuje ďalšie rozšírenie siete. Nové retailové parky by mali pribudnúť v spomínanej nitrianskej časti Dolné Krškany, ale aj vo Svidníku, v Rimavskej Sobote a v Bernolákove.
Plánuje sa aj projekt v Chorvátskom Grobe a nové lokality v Senci či v žilinskej časti Rosuce. Týmto spôsobom sa sieť obchodných areálov postupne rozširuje do ďalších regiónov Slovenska.
