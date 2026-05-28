Súd s advokátmi z akcie Corrumpere 2 je prerušený. Obžalovaný tesne pred súdom prepustil obhajcov

Hlavné pojednávanie na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, s advokátmi Alexandrom F. a Petrom J., ktorých v roku 2023 zadržali v rámci policajnej akcie Corrumpere 2, musel súd prerušiť. Pre TASR to vo štvrtok potvrdila hovorkyňa ŠTS Iveta Pulman Erdélyiová.
„Dnešné hlavné pojednávanie sa nekonalo z dôvodu, že obžalovaný Alexander F. predložil pred začiatkom pojednávania oznámenie o ukončení právneho zastupovania jeho obhajcami. Keďže v jeho prípade ide o povinnú obhajobu, neboli splnené podmienky na konanie hlavného pojednávania. To bolo prerušené do ďalšieho určeného pojednávacieho dňa 4. júna,“ vysvetlila Pulman Erdélyiová s tým, že ďalšie stanovené termíny zatiaľ platia.
Súd rozhodol o ich stíhaní na slobode
Obaja advokáti čelia obžalobe z nepriamej korupcie formou účastníctva. V prvý deň procesu (21. 5.) súd vykonal výsluch obžalovaných a čítali sa zápisnice o výsluchu svedkov.
Polícia zadržala dvojicu advokátov spolu s lekárom M. L. v septembri 2023 pre podozrenia z korupcie. „Osoby sú obvinené z toho, že sa mali v minulosti dopustiť korupčnej trestnej činnosti, a to v súvislosti s vybavovaním prepustenia väzobne stíhaných osôb, ktoré boli vzaté do väzby v rámci policajnej akcie známej pod krycím názvom Média vyšetrovanej na Národnej kriminálnej agentúre Prezídia Policajného zboru v rokoch 2017 až 2021,“ informovala vtedy polícia.
Vyšetrovateľ neskôr podal podnet na väzobné stíhanie advokátov. ŠTS však rozhodol o ich stíhaní na slobode, čo následne potvrdil Najvyšší súd SR.
Alexandrovi F. súd v minulosti uložil podmienečný trest za spoluprácu so zločineckou skupinou takáčovcov. Takisto mal v minulosti uložený zákaz viesť motorové vozidlo za jazdu pod vplyvom alkoholu.
