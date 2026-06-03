Nové informácie o útoku medveďa: Zranený muž prehovoril, tvrdí, že nešlo len o jedného medveďa

Bežná túra sa pre 36-ročného muža skončila v nemocnici. V utorok podvečer ho na turisticky značenom chodníku pri obci Stráňavy v okrese Žilina napadla medvedica, pričom utrpel viaceré zranenia.
K útoku došlo na hranici lesa a lúky. Ako píše na sociálnej sieti Národný park Malá Fatra na miesto okamžite vyrazili členovia Zásahového tímu pre medveďa hnedého Fatra spolu s policajtmi, ktorí začali preverovať okolnosti incidentu.
Na mieste našli stopy po medveďoch
Ochranári počas obhliadky objavili viacero znakov, ktoré potvrdzovali prítomnosť medveďov v oblasti. Našli trus, rozhrabané mraveniská aj krv zraneného muža.
Podľa jeho výpovede nešlo o osamelého jedinca. Tvrdí, že stretol medvedicu sprevádzanú dvoma minuloročnými mláďatami. Práve prítomnosť mláďat býva jedným z najčastejších dôvodov obranného správania medvedíc. V lokalite preto umiestnili fotopascu, ktorá má pomôcť zistiť, či sa zvieratá v okolí stále pohybujú. Zatiaľ však nezaznamenala žiadny pohyb.
Muž utrpel viaceré poranenia
Na pomoc zranenému vyslali záchranársky vrtuľník. Podľa hovorkyne Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petry Klimešovej, ktorá poskytla vyjadrenie TV Markíza, ho transportovali do nemocnice v Žiline s poraneniami krku.
Najnovšie informácie, ktoré priniesla Markíza, hovoria, že jeho stav je stabilizovaný. Hovorkyňa nemocnice Zuzana Fialová uviedla, že pacient zostáva hospitalizovaný s viacerými ranami na rôznych častiach tela.
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