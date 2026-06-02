Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej som musela ležať

Krása života ženy v 21. storočí spočíva aj v tom, že sa môžeme samy rozhodnúť, čo budeme nosiť, ako budeme vyzerať a aj to, akým spôsobom sa k tomu dopracujeme. Úplne chápem ženy, ktoré sa cítia dobre aj bez toho, aby sa holili. Je to každého osobná vec a nikto by nemal mať pocit, že musí pravidelne používať žiletku len preto, že to od neho očakáva okolie alebo spoločnosť.
Ja to však mám presne naopak. Keďže mám rada pokožku hladkú, holenie sa u mňa časom stalo takmer rutinou. Každé dva dni nebola sprcha len obyčajná sprcha, ale pomaly malý rituál. Peeling, pena na holenie, žiletka, telové mlieko po holení a potom celé odznova. A znovu. A znovu.
Po rokoch, a to na svete naozaj nie som až tak dlho, ma však začalo otravovať, koľko času tomu venujem, koľko peňazí nechávam za hlavice a príjemný pohľad nebol ani na nedoplatky za teplú vodu, ktorá musí počas tohto môjho celého rituálu tiecť.
To, že moje nohy aj napriek snahe často vyzerali, akoby so mnou doma žili minimálne štyri mačky používajúce moje lýtka ako škrabadlo, bol už len ďalší dôvod, prečo som si jedného dňa povedala, že keď už existuje možnosť nemať žiletku permanentne v ruke, asi by bolo fajn ju aspoň vyskúšať.
Výber salóna a prvý termín
A keďže laserová epilácia na mňa začala vyskakovať prakticky všade, od kamarátok cez influencerky až po letáčiky v schránke, začala som byť úprimne zvedavá, či je to naozaj taký zázrak, ako všetci tvrdia, alebo len veľmi drahá verzia obyčajného holenia. Rešerš na internete ma pritom pripravil na všetko možné. Od bolesti, cez pach spálených chĺpkov až po dramatické reakcie ľudí, ktorí pri každom záblesku lasera vyzerali, akoby absolvovali skúšku psychickej odolnosti.
Čím viac som o tom čítala, tým viac som mala pocit, že nejdem na kozmetický zákrok, ale na dobrovoľné mučenie. Napriek tomu som sa objednala. A, úprimne, veľmi rýchlo som pochopila, že rozhodne nie som jediná žena, ktorá už má po rokoch holenia plné zuby žiletiek. V salóne mi totiž neskôr spomínali, že záujem o laserovú epiláciu je naozaj veľký.
Salón som si vyberala hlavne podľa recenzií a vzdialenosti. Tento bol odo mňa približne pätnásť minút autom, čo pri procedúre, na ktorú nejdete raz, ale šesť až osemkrát, nakoniec dosť zaváži.
Salón, ktorý som si vybrala, sa nachádza v bratislavskom Novom Meste. Na miesto som prišla skôr, a tak som si ešte chvíľu posedela v čakárni a popritom sa snažila sama seba presvedčiť, že nejdem na nič dramatické a internet si zo mňa posledné dni len robil žarty.
Objednaná som bola k samotnej majiteľke centra a o malú chvíľu ma zavolala dnu. V čakárni som si stihla všimnúť vizitky, informácie aj letáčik o výhodnejších balíčkoch pri epilácii viacerých častí tela a taktiež to, že prvá procedúra je za polovicu.
Nie každý chĺpok je vhodný kandidát na laser
Pred samotným zákrokom nasledovala krátka konzultácia. Majiteľka salóna sa ma pýtala hlavne na to, ako som sa dovtedy zbavovala chĺpkov, či používam vosk a aj na to, čo som použila na pokožku v deň zákroku. Všetko mi pritom pokojne vysvetlila a práve tam som prvýkrát zistila, že laserová epilácia nie je úplne univerzálne riešenie pre každého.
Laser totiž funguje na pigment. Čím tmavší chĺpok, tým lepšie reaguje. Preto napríklad veľmi nefunguje na blond alebo veľmi svetlé chĺpky. Tie mám napríklad na tvári aj ja, takže tam by laser veľký efekt nemal. Existujú síce aj iné procedúry, napríklad elektroepilácia, kde sa malou ihlou ničí priamo korienok chĺpka, ale to je už úplne iný typ zákroku.
Aj preto mi musela niektoré miesta zakrývať bielym krémom alebo páskou, a ešte preto, že mám tetovania a na tie laser ísť nesmie. Bol to zároveň aj jeden z dôvodov, prečo som chcela epiláciu absolvovať ešte predtým, než sa dám tetovať viac. Vedela som totiž, že neskôr by už niektoré časti tela laserom ošetriť nešlo. Je teda dobré si takéto niečo zvážiť.
Po pár minútach človek prestane riešiť, že leží skoro nahý
Po konzultácii ma majiteľka salóna nechala pripraviť sa na samotný zákrok. A práve tam prišla tá časť, ktorej sa podľa mňa veľa žien bojí viac než samotného lasera. Vyzliekanie.
