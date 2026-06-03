V malej obci v lokalite pod Havraniou skalou útočil medveď: Muža zranil na krku

Ilustračná foto: Charles J. Sharp, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Lucia Mužlová
TASR
Muža transportoval vrtuľník.

V obci Stráňavy v okrese Žilina napadol v utorok v podvečerných hodinách medveď človeka. Informáciu potvrdil pre TASR starosta Branislav Štrba s tým, že k útoku došlo v lokalite pod Havraniou skalou. Zraneného muža záchranári transportovali do nemocnice.

„K zranenému mužovi sme vyslali záchranársky vrtuľník. Tridsaťšesťročný pacient bol transportovaný do nemocnice v Žiline s povrchovými poraneniami krku,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová.

Starosta spresnil, že o útoku boli upovedomené všetky záchranné zložky. Vedenie samosprávy vyzvalo miestnych obyvateľov, aby až do odvolania nevstupovali do oblasti mimo zastavanej časti obce.

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