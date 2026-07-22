Po miliónovej krádeži opäť otvorili známu galériu v Louvri: Šperky a klenoty v nej už nenájdete

Louvre

Foto: SITA/AP

Dana Kleinová
TASR
Louvre opäť otvoril slávnu Apolónovu galériu.

Napriek tomu, že škody sú napáchané a nie všetky šperky a klenoty sa do múzea vrátili, obľúbené turistické miesto vo Francúzsku opäť otvorilo brány. Návštevníkov privítali so zlepšenými bezpečnostnými podmienkami.

Apolónovu galériu v parížskom múzeu Louvre, kde v októbri 2025 došlo k vlámaniu a krádeži šperkov vysokej hodnoty, v stredu opäť otvorili pre verejnosť, informovala agentúra AFP, píše TASR. Návštevníci si po ceste k obrazu Mony Lisy od Leonarda da Vinciho môžu znovu prezrieť majestátnu sálu s pozlátenými stropmi a gréckymi freskami. Neuvidia však žiadne kráľovské klenoty ani prázdne vitríny. Zbierky a vzácne šperky, ktoré tam boli vystavené, múzeum premiestnilo. Galéria sa totiž vracia k svojmu pôvodnému účelu zo 17. storočia, keď slúžila na reprezentačné účely.

Louvre
Foto: SITA/AP

Exponáty premiestnili

Bývalé exponáty z galérie budú vystavené na iných miestach múzea, povedal riaditeľ Louvru Christophe Leribault. Podľa neho je nové usporiadanie príležitosťou znovu objaviť nádhernú architektúru a výzdobu Apolónovej galérie.

Leribault sa stal riaditeľom Louvru vo februári po tom, čo jeho predchodkyňa Laurence des Cars odstúpila v dôsledku krádeže klenotov a série pochybení, ktoré otriasli dôverou vo vedenie tohto najnavštevovanejšieho múzea na svete.

Na deň krádeže nechcú zabudnúť

Francúzska ministerka kultúry Catherine Pegardová pri príležitosti opätovného sprístupnenia Apolónovej galérie uviedla, že na deň krádeže vzácnych klenotov z Louvru by sa nemalo zabudnúť. Podľa nej išlo o udalosť, ktorá šokovala celý svet a zároveň odhalila zraniteľnosť múzea, ktoré bolo dovtedy považované za prakticky nedobytné.

Zlodejom v deň lúpeže pritom trvalo menej ako osem minút, kým sa cez okno dostali do Apolónovej galérie, kde ukradli klenoty v hodnote 88 miliónov eur, ktoré sa ani po deviatich mesiacoch nepodarilo nájsť. Na spáchanie lúpeže použili vysokozdvižný vozík, ktorý si pristavili k budove na nábreží Seiny.

Louvre
Ilustračná foto: SITA/AP

Dvaja z mužov čiastočne priznali vinu

Z krádeže nakoniec obvinili skupinu, pričom dvaja z mužov „čiastočne priznali vinu“, ako uviedla v októbri na tlačovej konferencii parížska prokurátorka Laure Beccuauová. Parížska prokurátorka súčasne informovala, že vyšetrovatelia nevylučujú možnosť, že skupina páchateľov bola oveľa väčšia ako doteraz spomínané štyri osoby. TF1 doplnila, že prokurátorka používala v tejto súvislosti slovo „komando“. Podľa prokurátorkiných slov nič nenasvedčuje tomu, že by páchatelia mali komplicov v múzeu.

Vyšetrovanie zaznamenalo veľký pokrok, konštatovala Beccuauová. TF1 informovala, že polícii sa na mieste činu a v okolí podarilo odobrať takmer 150 vzoriek a získať desať profilov DNA. Našla sa aj motorka, ktorú páchatelia použili na útek z miesta činu.

Niekoľko predmetov sa im vrátilo

Počas úteku na dvoch motorkách po ceste poodhadzovali alebo postrácali viacero predmetov, ktoré skončili v rukách vyšetrovateľov. Vyšetrovatelia ako hypotézu zvažujú krádež na objednávku zberateľa. V tomto prípade by šperky pravdepodobne zostali nedotknuté, uviedla BFM. Nie je podľa nej však vylúčená ani krádež pre objednávateľa, ktorého zaujíma len finančná hodnota drahých kameňov a vzácnych kovov. V takom prípade mohli byť šperky rozobraté na jednotlivé časti a predávané na maloobchodnom trhu.

V reakcii na túto krádež posilnili v Louvri bezpečnostné opatrenia, pričom nainštalovali nové bezpečnostné kamery a systémy proti vniknutiu do objektu.

Zlepšenie bezpečnosti je zároveň jednou z priorít desaťročného plánu nazvaného Nová renesancia Louvru, ktorý múzeum predstavilo v roku 2025. Podľa odhadov si modernizácia infraštruktúry múzea, zníženie náporu turistov, zlepšenie podmienok pre návštevníkov a vytvorenie samostatnej galérie pre obraz Mony Lisy vyžiadajú až 800 miliónov eur.

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