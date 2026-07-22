Koniec nebezpečnej jazdy na kolobežkách: Grécko schválilo prísny zákon a pokuty až do 1 000 eur

Jazda na kolobežke

Foto: Pexels

Dana Kleinová
TASR
Súčasťou zákona je aj zákaz používania elektrických kolobežiek na verejných komunikáciách osobami mladšími ako 17 rokov.

Jazda na elektrických kolobežkách je stále spornou témou. Zatiaľ čo niektorí ju vnímajú ako rýchly spôsob presúvania sa, ktorý je vždy po ruke, iní sa na ňu mračia z hľadiska bezpečnosti. Médiá totiž už viackrát zaplavili správy o tom, ako niekto nedbalou jazdou spôsobil ujmu na zdraví či dokonca smrť. Nie tak div, že niektoré krajiny prinášajú obmedzenia.

Grécko výrazne sprísni pravidlá používania elektrických kolobežiek. Nový zákon, ktorý v utorok večer schválil grécky parlament, zavádza vekové obmedzenie, povinné poistenie a vysoké pokuty. Cieľom opatrení je zvýšiť bezpečnosť na cestách a chodníkoch, informovala v stredu agentúra AFP, píše TASR.

Elektrické kolobežky
Foto: Pexels

Zákaz používania pre osoby mladšie ako 17 rokov

Najvýraznejšou zmenou je zákaz používania elektrických kolobežiek na verejných komunikáciách osobami mladšími ako 17 rokov. Tým, ktorých pri porušení zákazu pristihnú, hrozí pokuta 150 eur. Spoločnosti, ktoré kolobežky prenajmú osobám mladším ako 17 rokov, môžu dostať pokutu až 1000 eur. Prevádzkovatelia budú mať povinnosť overovať vek používateľov.

Sprísnia sa aj pravidlá používania e-kolobežiek pre dospelých. Jazda na nich bude zakázaná na cestách s povolenou rýchlosťou nad 50 kilometrov za hodinu. Jazdcom, ktorí to porušia, hrozí pokuta 350 eur.

Pokuty aj za jazdu bez poistenia či bez prilby

Nový zákon zavádza aj povinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám. Za jazdu bez poistenia bude hroziť pokuta 250 eur. Jazdci na kolobežkách budú musieť mať pri sebe potvrdenie o poistení a doklad totožnosti.

Prísnejšie pravidlá sa budú vzťahovať aj na nesprávne zaparkované kolobežky. Tie, ktoré budú blokovať chodníky alebo priechody pre chodcov, bude možné odstrániť. Za takéto porušenie budú hroziť pokuty od 40 do 80 eur.

Pokuty od 40 do 150 eur hrozia aj kolobežkárom jazdiacim bez prilby ako aj tým, ktorí počas jazdy používajú mobilný telefón alebo majú nasadené slúchadlá.

Jazda na kolobežke
Foto: Pexels

Počet nehôd stúpa

Grécka vláda tieto pravidlá sprísňuje v reakcii na prudký nárast počtu nehôd s účasťou elektrických kolobežiek. Lekári v nemocniciach hlásia čoraz viac vážne zranených kolobežkárov, najmä mladých ľudí, ale aj turistov. Podľa zväzu gréckych nemocničných pracovníkov pri nehodách na elektrických kolobežkách utrpelo vlani zranenia približne 400 detí a tínedžerov, pričom mnohé z úrazov boli smrteľné, poznamenala AFP.

Grécka vláda tvrdí, že mladí ľudia nie sú dostatočne pripravení na pohyb v cestnej premávke a jazdci vo všeobecnosti podceňujú riziká spojené s elektrickými kolobežkami. Jazdia podľa nej príliš rýchlo a bezohľadne, akoby boli vo videohre.

Nové pravidlá aj na Slovensku

Ako sme vás informovali ešte v júni, elektrokolobežky, ktorých motor dokáže vyvinúť vyššiu rýchlosť ako 25 kilometrov za hodinu, nebudú môcť od septembra jazdiť po slovenských cestách. Po novom sa jazda na takejto kolobežke bude radiť medzi závažné porušenia predpisov. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú Národná rada SR schválila začiatkom júna.

„Jazda na týchto malých elektrických vozidlách, ktoré umožňujú vyvinúť rýchlosť vyššiu ako 25 kilometrov za hodinu, je z hľadiska možných následkov na živote a zdraví v prípade nehody výrazne nebezpečnou činnosťou nielen pre samotného vodiča vozidla, ale v prípade stretu s chodcom či iným účastníkom cestnej premávky môže mať fatálne následky aj pre neho. Z uvedeného dôvodu je potrebné primerane sankcionovať jazdu na takýchto vozidlách, ktoré nie je možné vôbec prevádzkovať v cestnej premávke,“ poukázalo v materiáli ministerstvo vnútra, ktoré zmenu navrhlo.

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