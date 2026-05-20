Na Netflix dorazila pomerne nová česká komédia. Diváci ju poriadne skritizovali

Tvrdia, že je to vraj viac reklama na Spartu, než komédia. Dokonca ju nazvali „nemastnou a neslanou“. Do kín prilákala len pár ľudí.
Na obľúbenej streamovacej platforme Netflix dnes odštartovala svoju premiéru pomerne nová česká komédia s názvom Kúzlo derby, ktorá zaručene zaujme nielen futbalových fanúšikov, ale aj všetkých milovníkov českej kinematografie. O réžiu sa postarala dvojica Petr Kolečko a Vladimír Skórka, pričom scenár nesie výlučne len Kolečkov rukopis.
Silné herecké obsadenie
Aj keď názov evokuje súboj na trávniku, Kúzlo derby je viac než len o futbale. Na pozadí príprav na veľký zápas sa prelínajú rôzne osudy a príbehy, ktoré vytvárajú mozaiku emócií, trápnych momentov, ľúbostných scén, nedorozumení a bežného každodenného života.
Snímka ukazuje, ako šport dokáže prepájať niekoľko generácií, profesií a spoločenských vrstiev. Rozpráva o spevákovi, ktorý túži po skutočnom vzťahu, o ambicióznej poslankyni, ktorá je zamilovaná až po uši, o rozhodcovi, ktorému jubilejný zápas môže obrátiť život naruby, ale aj o mladom hráčovi s veľkými snami.
No tešiť sa môžete aj na silné herecké obsadenie – charizmatického komentátora si zahral Michal Dlouhý, fanúšičku a zároveň profesorku bohemistiky stvárnila Petra Nesvačilová, ale objavili sa aj Ondřej Sokol, Martin Finger, Jitka Čvančarová a slovenský herec Juraj Loj.
Má len priemerné hodnotenie
Hodnotenia divákov sú však poriadne kritické. Na filmovom portáli ČSFD komédia získala len 48 % a na IMDb má rating 5.0/10. Diváci jej vyčítajú, že je to vraj viac reklama na Spartu, než komédia. Tvrdia, že je „nemastná a neslaná“.
Rovnaký neúspech dosiahla aj v slovenských kinách, kam si ju v lete 2025 prišlo pozrieť len niečo málo cez 8 500 divákov.
Nahlásiť chybu v článku