Kvíz: Len 8 % Slovákov zvládne tento náročný kvíz z dejín. Patríš medzi nich?

Dnes ťa čaká poriadne náročný kvíz. Budeme sa pýtať na všeličo, no na väčšinu otázok dokáže správne odpovedať len človek, ktorého história skutočne zaujíma a venuje sa jej aj vo voľnom čase. Myslíš si, že patríš medzi znalcov dejín? Otestuj sa a zisti, koľko bodov sa podarí získať práve tebe.
Maturita z dejepisu patrí rozhodne medzi tie náročnejšie. Potrebuješ ovládať množstvo konkrétnych dátumov, ktoré sa väčšinou musíš naučiť mechanickým opakovaním, zoznamy mien vrátane cudzojazyčných, ktoré jednoducho nejdú do hlavy, a skutočným majstrom sa stávaš až vtedy, keď dokážeš všetky tieto poznatky vzájomne prepájať, analyzovať a vysvetliť, prečo udalosti, ktoré sa odohrávali na území dnešného Slovenska v roku 1940, súviseli s vývojom štátnej správy v období raného stredoveku.
Dnes si overíme, či si skutočným znalcom dejín, alebo sa ešte stále máš čo učiť. Koľko bodov sa podarí získať tebe?
Nahlásiť chybu v článku