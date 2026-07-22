Kvíz: Len 8 % Slovákov zvládne tento náročný kvíz z dejín. Patríš medzi nich?

Blokáda Leningradu v roku 1942

Foto: Sergey Strunnikov, Public domain, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
Náš dnešný kvíz odhalí, či si skutočným expertom na dejiny, alebo sa ešte stále máš čo učiť. Pozor, jednoduché to rozhodne nebude.

Dnes ťa čaká poriadne náročný kvíz. Budeme sa pýtať na všeličo, no na väčšinu otázok dokáže správne odpovedať len človek, ktorého história skutočne zaujíma a venuje sa jej aj vo voľnom čase. Myslíš si, že patríš medzi znalcov dejín? Otestuj sa a zisti, koľko bodov sa podarí získať práve tebe.

Maturita z dejepisu patrí rozhodne medzi tie náročnejšie. Potrebuješ ovládať množstvo konkrétnych dátumov, ktoré sa väčšinou musíš naučiť mechanickým opakovaním, zoznamy mien vrátane cudzojazyčných, ktoré jednoducho nejdú do hlavy, a skutočným majstrom sa stávaš až vtedy, keď dokážeš všetky tieto poznatky vzájomne prepájať, analyzovať a vysvetliť, prečo udalosti, ktoré sa odohrávali na území dnešného Slovenska v roku 1940, súviseli s vývojom štátnej správy v období raného stredoveku.

Dnes si overíme, či si skutočným znalcom dejín, alebo sa ešte stále máš čo učiť. Koľko bodov sa podarí získať tebe?

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