Chcel pomôcť chorému dieťaťu, obrali ho o 10-tisíc eur. Polícia obvinila rodinu z východu

Dana Kleinová
TASR
Peniaze mali žiadať na operáciu chorého dieťaťa, financie však minuli pre vlastnú potrebu.

Svet internetu je plný príbehov, ktoré dokazujú, že solidaritu a empatiu sme ako spoločnosť ešte nestratili. Tisíce dobrosrdečných ľudí dennodenne neváhajú otvoriť svoje srdcia aj peňaženky, aby pomohli úplne cudzím osobám v ťažkých životných situáciách. Bohužiaľ, tam, kde väčšina vidí príležitosť pomôcť, podvodníci vidia ľahký zisk.

Polícia obvinila tri osoby z východného Slovenska, ktoré mali od poškodeného muža podvodom získať takmer 10.000 eur. Obvinení, ktorí sú v príbuzenskom vzťahu, mali peniaze žiadať na operáciu chorého dieťaťa, financie však minuli pre vlastnú potrebu. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

Žena sa predstavila ako zúfalá matka z Levíc

Obvinená rodina mala podľa polície na sociálnej sieti zverejniť vymyslený príbeh o chorom dieťati, ktoré nutne potrebuje peniaze na operáciu. „Keď vo februári tohto roka na výzvu zareagoval poškodený muž v snahe pomôcť, obvinená 38-ročná žena sa mala do telefónu predstaviť ako zúfalá matka z Levíc. Postupne si vymýšľala nové zámienky, prečo súrne potrebuje ďalšie peniaze na liečbu,“ priblížila polícia.

Na podvodnom konaní sa mali podľa polície okrem ženy podieľať aj jej 38-ročný manžel s ich 18-ročným synom. Poškodený muž mal rodine poslať bezmála 10.000 eur. Rodina peniaze namiesto financovania údajnej operácie využila pre vlastnú potrebu.

Bankovky eur
Ilustračné foto: Unsplash

Polícia v súvislosti s prípadom varuje verejnosť, že podvodníci na internete čoraz častejšie zneužívajú ľudskú empatiu a solidaritu. „Predtým, ako pošlete peniaze na akúkoľvek internetovú zbierku, overte si jej dôveryhodnosť. Skutočné organizácie a rodiny v núdzi vedia transparentne dokázať svoj príbeh,“ upozorňuje polícia.

Ďalší podvod, ktorý v súčasnosti funguje na sociálnych sieťach

Ako sme dnes informovali v článku, na sociálnych sieťach sa rozmohol podvod s lákavými ponukami na pohrebné poistenie. Podvodné ponuky pohrebného poistenia sa na prvý pohľad môžu zdať úplne legitímne, no v skutočnosti z vás chcú len vymámiť peniaze či citlivé dáta. To, že takýto finančný produkt bežne funguje, ešte nezaručuje pravosť danej ponuky. Útočníci si získavaním osobných údajov často budujú detailný profil obete, čo im neskôr umožňuje spáchať ešte presvedčivejší podvod – napríklad v mene vašej reálnej banky. Najefektívnejšou obranou je preto dostatok informácií a prirodzená opatrnosť.

Podvodné ponuky a reklamy na sociálnych sieťach dnes často vystupujú pod hlavičkou známych inštitúcií či poisťovní. Útočníci na získanie dôvery využívajú jednoduché dotazníky a ankety, odkazy na externé webové stránky či komunikáciu, ktorá na prvý pohľad pôsobí úplne oficiálne a bezpečne.

Spozornieť by ste mali najmä vtedy, ak neviete jednoznačne určiť, kto ponuku reálne poskytuje, prípadne ak na stránke chýbajú kontaktné údaje či povolenie na pôsobenie na finančnom trhu. Varovným signálom je aj nátlak na rýchle rozhodnutie, alebo ak od vás niekto vyžaduje citlivé údaje o platobnej karte či prístupy do internetbankingu. Podvodníci bývajú veľmi trpezliví – postupne si budujú vašu dôveru a trpezlivo zbierajú akékoľvek informácie. Tie potom neskôr zneužijú pri telefonáte, v e-maile alebo SMS, kde sa presvedčivo vydávajú za vašu banku či úrad, čím výrazne zvyšujú šancu, že vás oklamú.

Ozajstné pohrebné poistenie ponúkajú napríklad Prvá stavebná sporiteľňa, poisťovňa Kooperativa, Slovenská sporiteľňa či poisťovňa Generali. Reálne pohrebné poistenie, ako uvádza Generali, predstavuje dôležitú finančnú rezervu, ktorá v prípade nečakanej udalosti ochráni vašich blízkych pred neočakávanými pohrebnými nákladmi a poskytne im nielen finančnú podporu, ale aj istotu a pokoj v náročnom smútočnom období.

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