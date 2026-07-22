Izraelské útoky ničia staroveké mesto Súr: UNESCO ho zaradilo na zoznam ohrozeného dedičstva

Mesto Súr

Foto: © Vyacheslav Argenberg / http://www.vascoplanet.com/, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Dana Kleinová
TASR
Staroveké mesto v Libanone trpí pod bombardovaním.

Hlavným poslaním UNESCO je budovať mier a medzinárodnú spoluprácu prostredníctvom vzdelávania, vedy, kultúry a komunikácie. Azda najznámejšie, čo robí, je vedenie Zoznamu svetového dedičstva (World Heritage List), do ktorého patria napríklad Taj Mahal v Indii, Akropola v Aténach či Spišský hrad na Slovensku.

Staroveké fénické mesto Súr, ležiace na juhu Libanonu, ktoré v posledných mesiacoch bombardovala izraelská armáda, bolo v utorok zaradené na zoznam ohrozených lokalít svetového dedičstva Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO). TASR o tom píše s odvolaním sa na agentúru AFP.

Mesto Súr
Foto: Heretiq, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons

O zaradenie požiadala samotná vláda

O zaradenie na zoznam požiadala libanonská vláda. Rozhodnutie padlo na 48. zasadnutí Výboru svetového dedičstva prebiehajúceho v juhokórejskom meste Pusan.

Organizácia OSN na sieti X uviedla, že lokalita dostala priame zásahy a utrpela škody. Možnosť jej ochrany sa zhoršuje aj pre riziko ďalších útokov. „Podmienky na zabezpečenie ochrany a zachovanie mimoriadnej univerzálnej hodnoty tejto lokality už nie sú dostatočné,“ konštatovalo UNESCO.

Mesto je známe archeologickými nálezmi

Starobylé mesto Súr, založené približne pred 4700 rokmi, sa nachádza 83 kilometrov južne od libanonskej metropoly Bejrút a len 20 kilometrov od hraníc s Izraelom. Na zozname svetového dedičstva je od roku 1984. Mesto je známe najmä archeologickými nálezmi z obdobia Rímskej ríše vrátane víťazného oblúka a hipodrómu z 2. storočia.

V dôsledku prebiehajúceho konfliktu medzi Izraelom a hnutím Hizballáh sa mesto Súr stalo cieľom opakovaných útokov. Väčšina obyvateľov ho opustila po výzvach izraelských síl na evakuáciu, ktoré sa týkali aj niektorých archeologických zón. Jeden z chránených objektov dostal v júni priamy zásah.

Hizballáh vtiahol Libanon do širšieho konfliktu po tom, ako vypálil rakety na Izrael v odvete za americko-izraelské útoky na Irán spustené 28. februára. Tel Aviv na to reagoval ostreľovaním a pozemnou operáciou na území Libanonu, pri ktorých zahynulo viac než 3600 ľudí.

Libanon obvinil Izrael z porušovania Haagskeho dohovoru z roku 1954, ktorý zaväzuje bojujúce strany k ochrane kultúrnych pamiatok počas ozbrojených konfliktov. Kritizoval tiež ignorovanie symbolu Modrého štítu, používaného na označenie chránených kultúrnych lokalít.

Ďalšie ohrozené miesta

Zoznam ohrozených lokalít svetového dedičstva UNESCO (List of World Heritage in Danger) zahŕňa pamiatky a prírodné rezervácie, ktorým hrozí vážne poškodenie. Dôvodmi bývajú najmä ozbrojené konflikty, živelné pohromy, masový turizmus, znečistenie či nelegálna výstavba. Patria sem napríklad Národný park Virunga v Konžskej demokratickej republike, ležiaci medzi pohoriami Ruwenzori a Virunga, staroveké mesto Hatra v Iraku, historické centrum Odesy na Ukrajine či archeologická lokalita Chan Chan v Peru.

Naposledy na tento zoznam pribudol Kláštor svätého Hilariona (známy aj ako archeologická lokalita Tell Umm Amer). Je to vzácny staroveký kresťanský komplex nachádzajúci sa v Pásme Gazy, neďaleko mesta An-Nuseirat.

V decembri 2023 udelilo UNESCO kláštoru „dočasnú zvýšenú ochranu“. V januári 2024 informovala televízia Al Jazeera, že kláštor je jedným zo 195 miest kultúrneho dedičstva, ktoré boli od začiatku vojny v Gaze poškodené alebo zničené. V júli 2024 bol kláštor zaradený na Zoznam svetového dedičstva v ohrození UNESCO.

Zápis bol urýchlený pomocou núdzových postupov, pričom UNESCO vyjadrilo „hlboké znepokojenie nad dopadom prebiehajúceho konfliktu na kultúrne dedičstvo, najmä v Pásme Gazy“ a uviedlo: „Organizácia nalieha na všetky zúčastnené strany, aby prísne dodržiavali medzinárodné právo, a zdôrazňuje, že kultúrne hodnoty by nemali byť cieľom ani používané na vojenské účely, keďže sa považujú za civilnú infraštruktúru.“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Koniec nebezpečnej jazdy na kolobežkách: Grécko schválilo prísny zákon a pokuty až do 1 000…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko
Slováci a Česi v zahraničí
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy
Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne
Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne
Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit
Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Slováci a Česi v zahraničí
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
1 na 1
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac