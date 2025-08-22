Tento nový film musíte vidieť: Budete plakať od smiechu. Diváci chvália herecké výkony

Ak neviete čo s víkendom, čo tak zájsť do kina na novú komédiu? Keď máte chuť vypnúť, zasmiať sa a na chvíľu zabudnúť na každodenný pracovný zhon, toto je ten správny filmový program.
Do kín dorazila nová československá komédia Pod parou, ktorá je remakom slávneho oscarového filmu z dánskej produkcie s názvom Chľast z roku 2020.
Príbeh tejto čiernej komédie rozoberá vedeckú teóriu, ktorá tvrdí, že všetci sa rodíme s prirodzeným nedostatkom alkoholu v krvi a naše telo funguje najlepšie, keď dosiahneme a udržíme hladinu alkoholu v krvi 0,5 promile. Preto sa štyri kamarátky pustia do experimentu, v ktorom chcú zistiť, či táto teória skutočne funguje.
Komédia získala hodnotenie 65 %
Na filmovom portáli ČSFD komédii svieti slušné hodnotenie – 65 %. Diváci film chvália, avšak tvrdia, že dánsky originál je rozhodne lepší.
„Tento film ma príjemne prekvapil. Odporúčam si ho pozrieť,“ píše jeden z divákov.
„Príjemný letný film, ktorý ma pobavil,“ dodáva ďalší.
Zároveň oceňujú aj herecké výkony hlavných predstaviteliek príbehu, ktorými sú české herečky Hana Vagnerová a Zuzana Bydžovská a slovenské herečky Judit Pecháček a Alžbeta Ferencová, ktorú môžete poznať z úspešného seriálu Iveta.
Hana Vagnerová a Alžbeta Ferencová v Show Jana Krause priznali, že keď sa spolu učili texty, premýšľali nad tým, že by si dali nejaký alkoholický drink, aby vyskúšali, ako fungujú, keď majú v krvi 0,5 promile alkoholu, a lepšie sa tak vcítili do svojich postáv. Nakoniec však všetky pili len čaj, takže sa so smiechom zhodli, že asi nie sú tá správna partia pre tento film.
Alžbeta Ferencová zároveň prezradila, že ona to predsa len vyskúšala, počas jedného svojho koncertu, dokonca sa pritom natáčala, aby videla, ako sa vtedy správa a následne vedela, ako to zahrať autentickejšie.
