Nela Pocisková ide na doraz: Po Let’s Dance ju dobehlo staré zranenie aj vyčerpávajúci program

Foto: Instagram (pociskova.nela, letsdance.markiza)

Frederika Lyžičiar
Let’s Dance
Potrápilo ju staré zranenie.

Prvé kolo tanečnej šou Let’s Dance prinieslo silné emócie, nadšené reakcie divákov aj množstvo práce v zákulisí. Speváčka a herečka Nela Pocisková otvorene priznala, že posledné dni prežíva v extrémnom tempe a balansuje medzi tréningami, natáčaním aj rodinnými povinnosťami.

Speváčka a herečka Nela Pocisková momentálne nežiari iba v seriáli Dunaj, k vašim službám, ale aj na parkete tanečnej šou Let’s Dance, kde tancuje po boku profesionálneho tanečníka Filipa Kucmana. Po prvom súťažnom kole sa fanúšikom prihovorila prostredníctvom instagramového príbehu, v ktorom sa podelila o dojmy z náročného týždňa zavŕšeného nedeľným priamym prenosom.

Po ich úspešnom waltzi na skladbu Honor Him z filmu Gladiátor zaplavili sociálne siete množstvá pochvalných reakcií od divákov. Pocisková sa k nim dostala až v pondelok večer, keď si po hektickom dni našla chvíľu, aby fanúšikom poďakovala za podporu a zároveň priblížila, ako vyzerali jej posledné dni. Popri tréningoch na ďalšie tanečné kolo totiž stíha aj natáčanie seriálu, starostlivosť o rodinu a navyše ju potrápili aj zdravotné problémy.

Náročný týždeň plný skúšok

Pocisková priznala, že prvé kolo šou bolo pre celý tím mimoriadne vyčerpávajúce. Týždeň pred priamym prenosom bol podľa nej nabitý skúškami a prípravami, ktoré si vyžadovali maximálne sústredenie. „Prepáčte, prosím, že vyzerám takto, ale mala som hroznú potrebu sa vám prihovoriť, pretože ja naozaj tieto dni idem nejaký hrotík. Nestihla som cez deň a chcela som vám povedať, že vám ďakujem za každú správu, podporu, za každé srdiečko, zdieľanie a všetko, čo čítam, evidujem a čo sa ku mne dostane,“ odkázala fanúšikom v príbehu.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Let’s Dance (@letsdance.markiza)


Ďalej taktiež vysvetlila, že celý týždeň bol mimoriadne náročný nielen pre tanečníkov, ale pre celý produkčný tím. „Bol to pre všetkých veľmi náročný týždeň, pretože sme mali veľa skúšok, veľa kameroviek, veľa generálok. Všetky zložky si to potrebovali prejsť a myslím, že sme mali aj trošku stres. Ale dúfam, že sme to zvládli. Dostali sme úžasnú podporu, za čo veľmi ďakujem,“ dodala.

Nečakaný budíček po nedeľnom prenose

