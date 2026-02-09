Ľuďom opäť leží v žalúdku. Účinkovanie Nely Pociskovej v ďalšom seriáli potvrdilo to, čo si už predtým mnohí mysleli

Foto: Instagram.com/pociskova.nela, Instagram.com/saraharato

Jana Petrejová
Vyzerá to tak, ako keby striedala jeden projekt za druhým.

Byť úspešný, viditeľný a pracovne vyťažený je v umeleckom svete výhra, ale len do momentu, kým sa z obdivu nestane únava publika. Stačí niekoľko výrazných televíznych projektov po sebe a časť divákov začne mať pocit, že danú tvár vída „na každom kroku“. V podobnej situácii sa už ocitla Nela Pocisková, ktorá má na konte ďalšiu kritiku. 

Zdá sa, že jej meno rezonuje dnes nielen vďaka pracovným úspechom, ale aj negatívnym reakciám. Najprv to bol spev, ktorý ľuďom očividne nebol po chuti. Po tom, čo sa rozhodla venovať svojej vášni, schytala nepríjemné komentáre, v ktorých ju mnohí vysmiali, nazvali ju trápnou a nakoniec zhodnotili, že herectvo jej ide lepšie ako spev. Vraj podľa nich zbytočne dramatizuje a kričí do mikrofónu.

Ostré slová pre ďalší projekt

Hoci to vyzeralo tak, že Nelu Pociskovú viac vítajú na pľaci, zrejme si to rozmysleli po tom, čo uzrela svetlo sveta informácia o jej účinkovaní v Dunaji, k vašim službám. Vtedy sa objavila kritika, že sa do seriálu jednoducho nehodí. Napriek miestami zraňujúcim slovám na jej adresu však neklesla na duchu. Vyhlásila, že takýmto komentárom neprikladá váhu.

Taktiež bránila samú seba a na sociálnej sieti zverejnila jasný odkaz tým, ktorí ju kritizujú. „Vyjadrím sa k nedávnym nepekným komentárom, aj keď im nechcem prikladať taký význam. Odkedy mám deti, mám úžasný odstup a nie, určite nemienim pridávať váhu ľuďom, ktorí sú najmúdrejší na sociálnej sieti za počítačom,“ napísala Nela na Instagrame.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa @pociskova.nela

Multitalentovaná umelkyňa nerozumie nenávistným komentárom. „Za posledný rok som hrala v jednom projekte, ktorý trval 3 mesiace, o čom to tam točíte, prosím vás? Asi vás musím strašne hnevať, keď som tak veľmi všade napriek tomu, že x kolegov robí o niekoľko projektov naraz viac, ale to je v poriadku,“ pokračovala.

„Ja proste niektorým ľuďom asi len ležím v žalúdku. Asi preto, že sa snažím robiť aj herectvo aj spev, alebo ja vlastne neviem prečo. Ale v každom prípade, ja rešpektujem každého názor, len majme trochu úcty. To je celé, čo som tým chcela povedať,“ zareagovala na kritiku herečka a dodala: „Je rozdiel taká nejaká konštruktívna kritika a nejaký vlastný názor a je rozdiel, keď to človek podá pekným spôsobom.“ 

O kritike na Nelu Pociskovú by sa dalo veľa hovoriť, no najnovšie sa k nej pridávajú reakcie divákov na jej ďalší nový projekt. Ako informovala televízia Markíza na sociálnej sieti, herečku uvidíme v seriáli Pán profesor, v ktorom stvárni záchranárku Janu. Sexi lekárku si herečka zahrala ešte v roku 2021, ako uviedla Markíza. „Dostane sa do zamotanej situácie,“ informovala záhadne okrem iného svojich divákov na Facebooku.

Čo si myslia diváci?

