Dobré správy? Bolo dosiahnuté konečné znenie mierovej dohody medzi Iránom a USA, prezradil Šaríf

Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf tvrdí, že došlo k dosiahnutiu konečného znenia mierovej dohody medzi Iránom a USA. Uviedol tak ako zástupca Pakistanu, ktorý je sprostredkovateľom v tomto konflikte.
Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf v piatok oznámil dosiahnutie „konečného znenia“ mierovej dohody medzi Iránom a Spojenými štátmi. Pakistan, ktorý je sprostredkovateľom v konflikte medzi USA a islamskou republikou, podľa neho úzko spolupracuje s oboma stranami na finalizácii ďalších krokov. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice Sky News.
„Uprostred prebiehajúcich intenzívnych sprostredkovateľských snáh Pakistanu si plne uvedomujeme neustálu dezinformačnú kampaň vedenú tými, ktorí chcú sabotovať mierovú dohodu,“ napísal Šaríf na sociálnej sieti X.
„Odhliadnuc od týchto šumov môžeme potvrdiť, že bolo dosiahnuté konečné, odsúhlasené znenie mierovej dohody a Pakistan teraz spolupracuje s oboma stranami na finalizácii ďalších krokov. Mier nikdy nebol tak blízko ako teraz,“ dodal.
Amid ongoing intense mediation efforts by Pakistan, we are fully aware of incessant misinformation campaign being waged by those who want to sabotage the peace deal. Setting aside the noise, we can confirm that a final, agreed upon text of the peace deal has been reached and…
— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 12, 2026
Šaríf v tomto príspevku označil viacerých amerických a iránskych predstaviteľov vrátane prezidentov USA a Iránu – Donalda Trumpa a Masúda Pezeškijána.
Krátko pred príspevkom pakistanského premiéra aj šéf iránskej diplomacie Abbás Arákčí uviedol, že „Memorandum o porozumení z Islamabadu“ nikdy nebolo bližšie.
O čo ide?
Dohodu medzi USA a Iránom vo štvrtok ohlásil šéf Bieleho domu s tým, že k jej podpísaniu by mohlo dôjsť už počas víkendu, a to niekde v Európe.
Stanica Sky News konštatuje, že počas piatku panoval zmätok ohľadom tohto memoranda. Iránske médiá totiž zverejnili údajné znenie, podľa ktorého by napríklad Washington zrušil sankcie voči Teheránu a boje by sa skončili na všetkých frontoch vrátane Libanonu.
Trump následne na platforme Truth Social kritizoval Teherán, ktorý podľa neho poskytol médiám šíriacim „falošné správy“ informácie, ktoré nemajú „nič spoločné s podmienkami“, na ktorých sa Spojené štáty a Irán písomne dohodli.
Aj americký viceprezident J.D. Vance na sieti X napísal, že vidí veľa „nepravdivých“ informácií o možnej dohode. Zároveň objasnil, že Irán a región získajú „ekonomické výhody“ len vtedy, keď Teherán splní svoje záväzky.
Irán v rámci dohody súhlasil s ukončením svojho jadrového programu, tvrdí Biely dom
Irán v rámci dohody so Spojenými štátmi súhlasil s ukončením svojho jadrového programu a likvidáciou jadrového materiálu. S odvolaním sa na predstaviteľa Bieleho domu o tom v piatok informovali agentúra AFP a stanica Fox News.
Islamská republika údajne súhlasila aj s otvorením strategického Hormuzského prielivu. Kým Teherán nesplní svoje záväzky v rámci tejto dohody „viazanej na plnenie podmienok“, nedostane žiadne zmrazené finančné prostriedky, tvrdí nemenovaný predstaviteľ.
Dohoda podľa neho obsahuje viaceré zložky týkajúce sa aj iránskeho jadrového programu, ktorý má Irán ukončiť. Okrem toho už viac nebude „financovať teroristické skupiny“.
Iránska tlačová agentúra Mehr v piatok zverejnila údajný návrh memoranda o porozumení medzi USA a Iránom, ktorý zahŕňa záväzok Washingtonu zrušiť sankcie voči Teheránu a ukončiť vojnu na všetkých frontoch vrátane Libanonu. V návrhu sa píše o stiahnutí amerických síl z oblasti okolo Iránu, zrušení námornej blokády islamskej republiky, opätovnom otvorení Hormuzského prielivu a tiež o uvoľnení zmrazených financií Iránu vo výške 24 miliárd dolárov do 60 dní, uviedla Mehr.
Okrem toho by USA na základe tohto memoranda mali predložiť plán na „obnovu iránskej ekonomiky,“ tvrdí Mehr, podľa ktorej by Spojené štáty a ich spojenci predložili plány obnovy v hodnote najmenej 300 miliárd dolárov.
„Konečné“ rokovania o iránskom jadrovom programe a ekonomických otázkach by sa uskutočnili neskôr, avšak iránsky raketový program by nebol ich súčasťou, informovala s odvolaním sa na iránske médiá stanica Sky News.
Nahlásiť chybu v článku