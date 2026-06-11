Na dne oceánu našli obrovský cintorín: Je tam 10 miliónov tiel veľrýb, vedci sú v nemom úžase

Čínski vedci objavili na dne Indického oceánu najväčší veľrybí cintorín na svete. Zistili tiež, že rozsiahla plocha pokrytá mŕtvymi telami týchto cicavcov poskytuje útočisko obrovským spoločenstvám hlbokomorských živočíchov. Vyplýva to z výskumu zverejneného v stredu v časopise Nature, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Podľa výskumu ide zároveň o najhlbšie a najstaršie známe veľrybie pohrebisko na zemi, pričom niektoré skameneliny sú staré až 5,3 milióna rokov. V rámci výskumu vykonala ponorka Fen-tou-če v roku 2023 celkovo 32 ponorov. Viezla troch ľudí, ktorí pomocou robotických ramien zbierali vzorky skamenelín.
Množstvo nových živočíchov
Malé ponorné plavidlo čínskych výskumníkov zachytilo na dne oceána mnoho živočíchov, z ktorých mnohé sú pre vedu pravdepodobne nové. Výskumníci zistili, že tieto organizmy využívajú telá uhynutých veľrýb ako zdroj potravy. Boli medzi nimi napríklad medúzy, hviezdice, červy a mäkkýše.
Medzi takmer 500 kostrami nájdenými v hĺbke až 7000 metrov pozdĺž 1200-kilometrového koridoru kostí v Indickom oceáne západne od Austrálie bol identifikovaný aj nový, hoci už vyhynutý druh veľryby. Hlavný autor štúdie Siao-tchung Pcheng z Čínskej akadémie vied pre agentúru AFP uviedol, že výskumníci boli „ohromení“, keď sa objasnil rozsah ich objavu.
Už v minulosti sa zistilo, že keď veľryby uhynú a klesnú na morské dno, ich telá slúžia ako zdroj potravy pre hlbokomorské tvory. „Objav nekropoly takého rozsahu bol však úplne neočakávaný: rozloha, hĺbka a vekový rozsah ďaleko presahovali všetko, čo sme si dokázali predstaviť,“ povedal Siao-tchung Pcheng.
Predpokladá sa, že veľryby v tejto konkrétnej oblasti uhynuli v takomto hojnom počte, pretože ide o obľúbené lovisko. Zároveň sa tam nachádza priekopa v tvare V, ktorá zosúva uhynuté jedince na morské dno. Na základe počtu nájdených kostí vedci odhadli, že v oblasti by sa mohlo nachádzať viac než desať miliónov tiel.
Timmy napokon neprežil
Svet pritom prednedávnom riešil aj ďalšiu veľrybu, ktorá dostala meno Timmy. Vráskavec niekoľko týždňov blúdil pri pobreží Baltského mora, pričom prvýkrát ho spozorovali, keď uviazol na piesočnatom brehu 23. marca neďaleko mesta Lübeck. Zviera sa niekoľkokrát opakovane zaseklo na plytčine a znova oslobodilo.
Odborníci spočiatku verili, že sa mu podarí nájsť cestu späť do Atlantického oceánu. Miestne úrady však 1. apríla uviedli, že ťažko zranená a vysilená veľryba uhynie a už ju nie je možné zachrániť. Neskôr sa veľrybu podarilo vyslobodiť, no prišla smutná správa. Veľryba uhynula.
Zistilo sa to z informácií morských biológov z nemeckého Oceánografického múzea, pretože jeho vysielač GPS už dlhší čas nedodal žiadne informácie. Zariadenie funguje len v prípade, keď je veľryba pri hladine a nadychuje sa, v hlbokých vodách nefunguje
Nahlásiť chybu v článku