Ktorou kráľovnou by ste boli podľa astrológie? Každému znameniu zverokruhu vládne iná panovníčka 

História pozná množstvo mocných žien, ktoré sa dokázali presadiť v časoch, keď sa od nich očakávalo najmä to, že budú stáť v úzadí. Kráľovné museli čeliť politickým intrigám, vojnám, rodinným konfliktom aj obrovskému tlaku verejnosti. Práve preto sú mnohé z nich dodnes symbolom odvahy, inteligencie a odhodlania.
Podľa astrológie sa charakterové črty jednotlivých znamení často odrážajú aj v osudoch historických panovníčok, ako píše Collective World. Zistite, ktorá kráľovná sa k vášmu znameniu hodí najviac.
Baran: Katarína Medicejská (narodená 13. apríla 1519)
Katarína sa narodila v Taliansku ako jediná dcéra Lorenza de Medici, ktorý vládol Florencii a patril k mocnému bankárskemu a politickému rodu. Už ako štrnásťročná sa vydala za Henricha, vojvodu z Orléansu, syna francúzskeho kráľa Františka I. Jej prvé roky manželstva neboli jednoduché, najmä po emocionálnej stránke, keďže ju manžel podvádzal s viacerými milenkami.
Napriek tomu sa Katarína nevzdala a porodila mu deväť detí, z ktorých sedem sa dožilo dospelosti. Po smrti manžela a nástupe jej syna na trón využila svoju rozhodnosť, odvahu a prirodzené vodcovské schopnosti – typické vlastnosti znamenia Barana – aby udržala svoju rodinu pri moci. Historici ju opisujú ako odvážnu, sebavedomú a silnú panovníčku.
Býk: Katarína Veľká (narodená 21. apríla 1729)
Katarína Veľká patrí medzi najvýraznejšie panovníčky Ruska a zároveň medzi najdlhšie vládnuce ženy v jeho histórii. Ako typický Býk využila svoju vytrvalosť, inteligenciu a tvrdohlavosť na to, aby výrazne rozšírila moc Ruskej ríše.
Býci sú podľa astrológie spájaní s planétou Venuša, ktorá symbolizuje zmyselnosť a pôžitky. Aj Katarína bola často spájaná s mnohými milostnými vzťahmi, prevažne s mužmi z aristokracie. Jej život je preto často opísaný ako kombinácia politickej sily a osobnej vášne – a práve vďaka tomu sa stala jednou z najlegendárnejších postáv európskych dejín.
Blíženci: Kráľovná Viktória (narodená 24. mája 1819)
Blíženci sú známi svojou komunikatívnosťou, zvedavosťou a schopnosťou prepájať ľudí aj myšlienky. Práve tieto vlastnosti sa spájajú s kráľovnou Viktóriou, jednou z najvýznamnejších panovníčok britských dejín. Na tróne vládla neuveriteľných 63 rokov, čo bolo v čase jej smrti najdlhšie panovanie v histórii britskej monarchie.
Počas jej vlády sa Britské impérium rozšírilo do obrovských rozmerov a celé obdobie sa dodnes označuje ako viktoriánska éra. Zaujímavosťou je, že Viktória bola považovaná za “dvojitého Blíženca” – narodila sa nielen v znamení Blížencov, ale aj v čase, keď sa Mesiac nachádzal v tomto znamení.
Ako typická predstaviteľka Blížencov bola mimoriadne aktívna v písomnej komunikácii. Po celý život si viedla denníky a bola v kontakte s ľuďmi z rôznych kútov sveta prostredníctvom rozsiahlej korešpondencie.
Rak: Mária Kristína (narodená 21. júla 1858)
Raci sú známi svojou starostlivosťou, citlivosťou a silným rodinným cítením. Práve preto sa k tomuto znameniu hodí Mária Kristína Španielska, žena, ktorá zohrala dôležitú úlohu pri zachovaní kráľovskej dynastie. Narodila sa v Rakúsku ako členka slávneho habsburského rodu a po sobáši s kráľom Alfonzom XII. sa stala španielskou kráľovnou.
Súčasníci ju opisovali ako vysokú, pôvabnú, rozumnú a veľmi vzdelanú ženu. Alfonz XII. si ju vzal za manželku po smrti svojej prvej ženy, s ktorou nemal potomkov. Jedným z hlavných dôvodov nového sobáša bolo zabezpečenie pokračovania kráľovskej línie.
Mária Kristína napokon porodila dve dcéry a významne prispela k zachovaniu dynastie svojho manžela. Jej oddanosť rodine a prirodzené materinské inštinkty sú vlastnosti, ktoré sa tradične spájajú práve so znamením Raka.
Lev: Kráľovná Mária Viktória dal Pozzo (narodená 9. augusta 1847)
Ako ohnivé znamenie, ktorému vládne Slnko, sú Levy prirodzene považované za prirodzených kráľov. Mária Viktória dal Pozzo sa narodila do talianskej šľachtickej rodiny a v roku 1870 sa po sobáši s kráľom Amadeom I. stala španielskou kráľovnou. Napriek svojmu urodzenému pôvodu a vysokému postaveniu bola známa najmä svojou štedrosťou a súcitom s chudobnými. Práve vďaka pomoci ľuďom v núdzi si vyslúžila prezývku „Kráľovná charity“.
Panna: Kráľovná Alžbeta I. (narodená 7. septembra 1533)
Alžbeta I. bola jediným dieťaťom kráľa Henricha VIII. a jeho druhej manželky Anny Boleynovej. Keď mala len dva roky, vyhlásili ju za nemanželské dieťa po tom, čo jej matku obvinili z cudzoložstva a následne ju popravili. O niekoľko rokov neskôr ju však Henrich VIII. opäť zaradil do nástupníckej línie a Alžbeta sa napokon stala anglickou kráľovnou.
Na tróne vládla v rokoch 1558 až 1603 a patrí medzi najvýznamnejšie panovníčky britských dejín. Aká je však súvislosť so znamením Panny? Alžbeta sa nikdy nevydala a nemala deti, vďaka čomu získala prezývku “Panenská kráľovná”. Práve táto charakteristika ju podľa astrológov symbolicky spája so znamením Panny.
Váhy: Kráľovná Izabela II. (narodená 10. októbra 1830)
Izabela II. bola jedinou samostatne vládnucou kráľovnou v dejinách Španielska, čo znamená, že vládla bez kráľa po svojom boku. Na tróne sedela od roku 1843 až do svojho zosadenia v roku 1868. Podľa dobových záznamov mala krásny spevácky hlas, no zároveň ju opisovali ako ženu, ktorá rada podliehala svojim slabostiam a pôžitkom.
Astrológovia často pripisujú Váham šarm, schopnosť ovplyvňovať ľudí a diplomatické vystupovanie, no niekedy aj istú mieru manipulácie. Práve tieto vlastnosti sa spájali aj s Izabelou.
Jej vládu sprevádzali zákulisné intrigy, mocenské hry a politické sprisahania, ktoré sa odohrávali nielen na kráľovskom dvore, ale aj v armáde. Napokon viedli k jej zosadeniu počas Španielskej revolúcie v roku 1868.
Škorpión: Mária Antoinetta (narodená 2. novembra 1755)
Škorpióni patria medzi najobávanejšie znamenia zverokruhu. Často sa s nimi spája intenzívna povaha, silné emócie, odhodlanosť a tajomná príťažlivosť. Práve preto sa k tomuto znameniu podľa astrológov hodí Mária Antoinetta, jedna z najznámejších a zároveň najkontroverznejších kráľovien histórie.
Mária Antoinetta sa stala francúzskou kráľovnou v mimoriadne nepokojnom období – počas Francúzskej revolúcie, ktorá napokon viedla k zrušeniu monarchie. Revolucionári ju obviňovali z rozhadzovačnosti, nemravného života, údajných nemanželských detí a dokonca aj zo spolupráce s nepriateľmi Francúzska vrátane jej rodného Rakúska. Dodnes je spájaná s výrokom: “Keď nemajú chlieb, nech jedia koláče.”
Historici však upozorňujú, že neexistujú dôkazy o tom, že by tieto slová skutočne vyslovila. Napriek tomu sa tento citát stal symbolom odtrhnutia aristokracie od bežných ľudí. Mária Antoinetta patrí medzi najneslávnejšie kráľovné dejín. Počas revolúcie ju odsúdili na smrť a v roku 1793 ju popravili gilotínou. Jej osud dodnes fascinuje historikov aj verejnosť po celom svete.
Strelec: Mária Stuartová (narodená 8. decembra 1542)
Strelci sú známi svojou zvedavosťou, dobrodružnou povahou, spontánnosťou a občas aj istou dávkou bezstarostnej riskantnosti. Práve tieto vlastnosti sa spájajú s Máriou Stuartovou, jednou z najpozoruhodnejších kráľovien európskych dejín. Jej život bol plný cestovania a nečakaných zvratov.
Kráľovnou Škótska sa stala už ako šesťdňové dieťa po smrti svojho otca, kráľa Jakuba V. Väčšinu detstva však strávila na francúzskom kráľovskom dvore, kde vyrastala a získala vzdelanie hodné budúcej panovníčky. Ako šestnásťročná sa vydala za francúzskeho kráľa Františka II., vďaka čomu sa na istý čas stala kráľovnou dvoch krajín – Francúzska aj Škótska.
Po návrate do vlasti sa však dostala do zložitej situácie. Ako katolíčka čelila odporu v prevažne protestantskom Škótsku, čo viedlo k politickým konfliktom a mocenským bojom. Počas jednej z ciest do Edinburghu ju zajali a uväznili na hrade. Hoci sa jej podarilo utiecť, jej problémy sa tým neskončili.
Po návrate do Anglicka ju opäť zajali a nasledujúcich 18 rokov strávila vo väzení. Napokon bola obvinená zo sprisahania proti anglickej kráľovnej Alžbete I. a odsúdená na smrť. Jej život sa skončil popravou, čím sa zaradila medzi viaceré kráľovné, ktorých osud sa tragicky skončil sťatím. Napriek tomu zostáva jednou z najznámejších a najfascinujúcejších panovníčok histórie.
Kozorožec: Kráľovná Zenóbia z Palmýry (narodená 23. decembra 245 n. l.)
Kozorožci sú známi svojou ambicióznosťou, vytrvalosťou a odhodlaním dosiahnuť cieľ za každých okolností. Práve tieto vlastnosti dokonale vystihujú Zenóbiu, jednu z najpozoruhodnejších panovníčok staroveku. Zo všetkých kráľovien na tomto zozname je zároveň najstaršou historickou osobnosťou.
O jej živote sa zachovalo pomerne málo informácií. Vieme však, že pochádzala z oblasti Blízkeho východu a vydala sa za vládcu Palmýry, starovekého kráľovstva, ktoré bolo súčasťou Rímskej ríše a nachádzalo sa na území dnešnej Sýrie. Zenóbia sa však neuspokojila len s úlohou panovníkovej manželky.
Preslávila sa svojou odvahou a mimoriadnou ctižiadostivosťou, keď sa postavila na čelo vojenského ťaženia a dočasne ovládla celý Egypt. Tým ukázala výnimočné vodcovské schopnosti a odhodlanie, ktoré sa často pripisujú práve znameniu Kozorožca. Aj po stáročiach zostáva symbolom silnej ženy, ktorá sa nebála prekročiť hranice toho, čo sa v jej dobe od panovníčok očakávalo.
Vodnár: Lívia Drusilla, rímska cisárovná (narodená 30. januára 58 pred n. l.)
Vodnári zvyčajne nemajú radi zbytočné konflikty a drámy. Často pôsobia rozvážne, inteligentne a zachovávajú si nadhľad aj v náročných situáciách. Práve preto sa k tomuto znameniu hodí Lívia Drusilla, jedna z najvplyvnejších žien starovekého Ríma. Rimania ju opisovali ako vzor dôstojnosti, slušnosti a vyrovnanosti.
Cisárovnou sa stala po boku legendárneho cisára Augusta, ktorý vládol jednej z najmocnejších ríš svojej doby. Hoci nestála priamo v centre pozornosti, mala značný vplyv na dianie v ríši. Namiesto verejných vystúpení pôsobila skôr v úzadí, kde svojmu manželovi poskytovala rady a podporu pri dôležitých rozhodnutiach. Aj tým pripomína typických Vodnárov, ktorí často ovplyvňujú svoje okolie nenápadne, no efektívne.
Históriou sa však šírili aj rôzne klebety. Podľa niektorých dobových povestí mala stáť za odstránením viacerých Augustových rivalov. Hoci sa tieto tvrdenia nikdy jednoznačne nepotvrdili, prispeli k jej povesti mimoriadne vplyvnej a mocnej ženy. Ak na nich bolo aspoň zrnko pravdy, cisár Augustus si pravdepodobne dával veľký pozor, aby si svoju manželku neznepriatelil.
Ryby: Margaréta Škótska, nórska kráľovná (narodená 2. februára 1261)
Ryby sú často považované za jedno z najduchovnejších a najcitlivejších znamení zverokruhu. Namiesto materiálnych vecí sa zvyknú sústrediť na vnútorný svet, emócie a hlbšie životné hodnoty. Práve preto sa k tomuto znameniu hodí Margaréta Škótska, ktorá sa neskôr stala nórskou kráľovnou. Margaréta sa narodila v Škótsku a podľa historických záznamov zostala pannou až do svojich dvadsiatich rokov.
V stredoveku to bolo pomerne nezvyčajné, keďže šľachtické dievčatá sa často vydávali už v mladšom veku. Keď mala 20 rokov, vydala sa za Erika II., nórskeho kráľa. Manželstvo však nebolo výsledkom jej vlastného rozhodnutia. Podľa dobových prameňov išlo o sobáš, ktorý zariadil jej otec z politických dôvodov.
Dodnes nie je jasné, či sa do manželstva nehrnula preto, že uprednostňovala duchovný život a osobnú nezávislosť, alebo za tým stáli iné dôvody. Isté však je, že jej životný príbeh sa odlišoval od osudov mnohých iných kráľovien tej doby. Práve jej citlivá povaha, vnútorný svet a odlišný pohľad na život sú vlastnosti, ktoré ju podľa astrológov spájajú so znamením Rýb.
Zatiaľ čo niektoré znamenia sa podľa astrológie podobajú mocným kráľovnám, ktoré sa nebáli prevziať kontrolu nad svojím osudom, iné vynikajú najmä svojou empatiou a ochotou pomáhať. Práve tieto znamenia bývajú často oporou pre rodinu, priateľov či partnerov, no neraz sa stáva, že dávajú viac, než dostávajú.
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