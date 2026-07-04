V Európe máme až 10 najkrajších jazier sveta. Môžete sa v nich kúpať. Najbližšie je len 5 hodín autom

Čo tak sa namiesto mora tento rok okúpať vo voľnej prírode v studených vodách tých najkrajších jazier na svete? Nový rebríček odhalil najobľúbenejšie prírodné kúpaliská na svete. Až 10 sa nachádza v Európe. Najbližšie z nich nájdete v Slovinsku. No aj Slovensko má čo ponúknuť.
Ako píše magazín Time Out, značka outdoorového oblečenia Icewear vytvorila index „teplej a studenej terapie“, ktorý zahŕňa najlepšie miesta na svete nielen pre prírodnú horúcu terapiu, napríklad kúpanie v termálnych prameňoch, ale aj pre studenú terapiu alebo plávanie v prírode.
Za týmto účelom značka analyzovala 54-tisíc recenzií na Googli pre 60 rôznych lokalít po celom svete a zoradila ich na základe toho, ktoré z nich obsahovali najpozitívnejšie kľúčové slová, ako napríklad „autentický“, „osviežujúci“, „relaxačný“ a „transformačný“.
Najkrajšie nájdete v Slovinsku
Prvé miesto obsadilo Jazero Bled, ktoré nájdete v Slovinsku, len hodinu autom od hlavného mesta Ľubľana. Určite ste už o ňom počuli, pretože je mimoriadne fotogenické, uprostred jazera sa totiž nachádza kostol. Okolo jazera sa týčia zasnežené štíty, voda je nádherne modrá a priezračná, v lete dosahuje teplotu až 25 stupňov Celzia. Jedinou jeho nevýhodou je, že je mimoriadne turisticky navštevované. Takže sa môže stať, že v hlavnej sezóne tu nájdete hlavu na hlave.
Zároveň je zo všetkých jazier v rebríčku k Slovensku najbližšie. Z Bratislavy sa sem dostanete približne len za necelých 5 hodín cesty autom, z Banskej Bystrice za 6 a pol hodiny a z Košíc približne za 7 a pol hodiny.
Druhé najbližšie k slovenským hraniciam autom je talianske jazero Lago di Braies, ktoré je zo západného Slovenska vzdialené len 6 hodín a 40 minút. Lago di Braies je horské jazero, ktoré nájdete v Dolomitoch. Má nádhernú tyrkysovú farbu a všade navôkol dych vyrážajúce scenérie Álp.
Rebríček tvorí 20 najkrajších „prírodných kúpalísk“, na druhom a dvanástom mieste sa však obsadili až dve jazerá. Pričom až 10 z nich sa nachádza v Európe.
20 najlepších miest na kúpanie v divočine z celého sveta
- Jazero Bled, Slovinsko
- Jazero Moraine, Kanada a Národný park Cairngorms, Škótsko
- Národný park Banff, Kanada
- Jazero Tahoe, USA
- Jazero Mohonk Mountain House, USA
- Vílie jazierka, ostrov Skye
- Sand Valley, Nekoosa vo Wisconsine, USA
- Bude Sea Pool, Anglicko
- Jazero Wakatipu, Nový Zéland
- Jazero Peyto, Kanada
- The Forty Foot, Írsko
- Lago di Braies, Taliansko a Jazero Superior, USA
- Lesná lagúna a GeoSea, Island
- Kaňon Silfra, Island
- Rio Celeste, Kostarika
- Morský bazén Allas, Fínsko
- Kúpalisko Brockwell Lido, Anglicko
- Vodopády Akchour, Maroko
Okúpať sa v prírodných jazerách môžete aj na Slovensku
No aj na Slovensku máme obrovské množstvo prírodných kúpalísk. Tie najkrajšie však pravdepodobne nájdete na severe našej krajiny. Spomenúť môžeme napríklad Jánsku kaďu v Liptovskom Jáne, ktorá už celé roky láka domácich aj turistov zďaleka svojou liečivou vodou. Má preukázané liečivé účinky pri reumatických ochoreniach, kožných problémoch a chorobách pohybového ústrojenstva. Navyše je na kúpanie dostupná celoročne, teplota vody kolíše od 16 do 23 °C.
Sever Slovenska sa môže pýšiť aj Rojkovskou travertínovou kopou, ktorá má tiež liečivé účinky. Voda je minerálna a má blahodarné účinky na kĺby a kožné ochorenia. Či termálnym prameňom Kalameny, ktorý nájdete na Liptove, v okrese Ružomberok. Jeho voda je však príjemne teplá, takže je vhodný na kúpanie nielen v letných, ale aj v zimných mesiacoch.
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