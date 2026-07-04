V Európe máme až 10 najkrajších jazier sveta. Môžete sa v nich kúpať. Najbližšie je len 5 hodín autom

Jazero Bled a jazero Lago di Braies

Jazero Bled a jazero Lago di Braies, foto: Pexels

Klaudia Oselská
Tip na výlet
Zabudnite na more.

Čo tak sa namiesto mora tento rok okúpať vo voľnej prírode v studených vodách tých najkrajších jazier na svete? Nový rebríček odhalil najobľúbenejšie prírodné kúpaliská na svete. Až 10 sa nachádza v Európe. Najbližšie z nich nájdete v Slovinsku. No aj Slovensko má čo ponúknuť.

Ako píše magazín Time Out, značka outdoorového oblečenia Icewear vytvorila index „teplej a studenej terapie“, ktorý zahŕňa najlepšie miesta na svete nielen pre prírodnú horúcu terapiu, napríklad kúpanie v termálnych prameňoch, ale aj pre studenú terapiu alebo plávanie v prírode.

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Za týmto účelom značka analyzovala 54-tisíc recenzií na Googli pre 60 rôznych lokalít po celom svete a zoradila ich na základe toho, ktoré z nich obsahovali najpozitívnejšie kľúčové slová, ako napríklad „autentický“, „osviežujúci“, „relaxačný“ a „transformačný“.

Najkrajšie nájdete v Slovinsku

Prvé miesto obsadilo Jazero Bled, ktoré nájdete v Slovinsku, len hodinu autom od hlavného mesta Ľubľana. Určite ste už o ňom počuli, pretože je mimoriadne fotogenické, uprostred jazera sa totiž nachádza kostol. Okolo jazera sa týčia zasnežené štíty, voda je nádherne modrá a priezračná, v lete dosahuje teplotu až 25 stupňov Celzia. Jedinou jeho nevýhodou je, že je mimoriadne turisticky navštevované. Takže sa môže stať, že v hlavnej sezóne tu nájdete hlavu na hlave.

Zároveň je zo všetkých jazier v rebríčku k Slovensku najbližšie. Z Bratislavy sa sem dostanete približne len za necelých 5 hodín cesty autom, z Banskej Bystrice za 6 a pol hodiny a z Košíc približne za 7 a pol hodiny.

Druhé najbližšie k slovenským hraniciam autom je talianske jazero Lago di Braies, ktoré je zo západného Slovenska vzdialené len 6 hodín a 40 minút. Lago di Braies je horské jazero, ktoré nájdete v Dolomitoch. Má nádhernú tyrkysovú farbu a všade navôkol dych vyrážajúce scenérie Álp.

Rebríček tvorí 20 najkrajších „prírodných kúpalísk“, na druhom a dvanástom mieste sa však obsadili až dve jazerá. Pričom až 10 z nich sa nachádza v Európe.

Jazero Bled
Jazero Bled, foto: Pexels

20 najlepších miest na kúpanie v divočine z celého sveta

  1. Jazero Bled, Slovinsko
  2. Jazero Moraine, Kanada a Národný park Cairngorms, Škótsko
  3. Národný park Banff, Kanada
  4. Jazero Tahoe, USA
  5. Jazero Mohonk Mountain House, USA
  6. Vílie jazierka, ostrov Skye
  7. Sand Valley, Nekoosa vo Wisconsine, USA
  8. Bude Sea Pool, Anglicko
  9. Jazero Wakatipu, Nový Zéland
  10. Jazero Peyto, Kanada
  11. The Forty Foot, Írsko
  12. Lago di Braies, Taliansko a Jazero Superior, USA
  13. Lesná lagúna a GeoSea, Island
  14. Kaňon Silfra, Island
  15. Rio Celeste, Kostarika
  16. Morský bazén Allas, Fínsko
  17. Kúpalisko Brockwell Lido, Anglicko
  18. Vodopády Akchour, Maroko

Okúpať sa v prírodných jazerách môžete aj na Slovensku

No aj na Slovensku máme obrovské množstvo prírodných kúpalísk. Tie najkrajšie však pravdepodobne nájdete na severe našej krajiny. Spomenúť môžeme napríklad Jánsku kaďu v Liptovskom Jáne, ktorá už celé roky láka domácich aj turistov zďaleka svojou liečivou vodou. Má preukázané liečivé účinky pri reumatických ochoreniach, kožných problémoch a chorobách pohybového ústrojenstva. Navyše je na kúpanie dostupná celoročne, teplota vody kolíše od 16 do 23 °C.

Jánska kaďa
Jánska Kaďa, foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Sever Slovenska sa môže pýšiť aj Rojkovskou travertínovou kopou, ktorá má tiež liečivé účinky. Voda je minerálna a má blahodarné účinky na kĺby a kožné ochorenia. Či termálnym prameňom Kalameny, ktorý nájdete na Liptove, v okrese Ružomberok. Jeho voda je však príjemne teplá, takže je vhodný na kúpanie nielen v letných, ale aj v zimných mesiacoch.

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