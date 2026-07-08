Útok na škole v Bavorsku: Útočník zrejme školu napadol zámerne a konal v „amoku“

Pri útoku v strednej škole v juhonemeckej spolkovej krajine Bavorsko bolo v stredu zranených niekoľko ľudí. Polícia zadržala jednu podozrivú osobu, informovala agentúra AFP, píše TASR. Podľa denníka Bild zranenia pri streľbe utrpeli najmenej štyri osoby.
Denník Bild informoval, že viaceré obete utrpeli aj bodné zranenia. Podľa hovorkyne polície zatiaľ nie je jasné, či sú medzi zranenými žiaci alebo učitelia. Niektoré osoby sa stali terčom útoku vo vnútri budovy, iné pred školou. Páchateľ sa po útoku pokúsil utiecť, polícia ho však zadržala.
Polícia vyzvala verejnosť, aby sa oblasti vyhýbala
Podľa hovorkyne polície útočník zrejme školu napadol zámerne, zrejme v „amoku“. Presný počet zranených ani závažnosť ich zranení nie je zatiaľ známy. Polícia len uviedla, že počet zranených je jednociferný.
Incident, ku ktorému došlo počas vyučovania, sa odohral na gymnáziu Welfen v meste Schongau. Polícia vyzvala verejnosť, aby sa oblasti vyhýbala. Pre príbuzných a rodičov žiakov zriadili kontaktné miesto v budove hasičskej stanice.
Schongau je mestečko s viac ako 12-tisíc obyvateľmi ležiace na rieke Lech v západnej časti Horného Bavorska. Gymnázium Welfen sa nachádza len niekoľko stoviek metrov od historického centra mesta a rieky Lech.
Podľa údajov školy ho navštevuje približne 800 žiakov, ktorých vyučuje viac ako 80 učiteľov. V jeho bezprostrednom susedstve sa nachádza aj základná, nižšia stredná a reálna škola.
An einem Gymnasium im oberbayerischen Schongau sind mehrere Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde ein mutmaßlicher Täter nach dem Vorfall am Welfen-Gymnasium festgenommen. https://t.co/WhzgAeRc14 pic.twitter.com/EKeFxDnbt9
— NIUS (@niusde_) July 8, 2026
V Bavorsku práve prebiehajú posledné týždne školského roka. Maturanti dostali vysvedčenia už 26. júna, ostatní žiaci ich dostanú 31. júla, uviedla agentúra DPA.
Závažné násilné incidenty na školách v Nemecku sú pomerne zriedkavé, ale dochádza k nim. Vlani 17-ročný mladík vážne zranil 45-ročného učiteľa na odbornej škole v západonemeckom meste Essen. Polícia ho pred zadržaním postrelila. V roku 2002 zasa 19-ročný páchateľ zastrelil na škole vo východonemeckom Erfurte 16 ľudí vrátane 12 učiteľov a dvoch žiakov.
Polícia zadržala 16-ročného chlapca
Nemecká polícia v stredu v aktualizácii oznámila, že v súvislosti s incidentom v bavorskom meste Schongau zadržala 16-ročného chlapca. Pri útoku utrpeli vážne zranenia najmenej dve dievčatá, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Okolnosti útoku nie sú známe. Niektoré nemecké médiá informovali o streľbe, či o pobodaní. Polícia však zatiaľ nepotvrdila správy, že útočník použil nôž. Policajná hovorkyňa uviedla, že podľa doterajších zistení išlo pravdepodobne o zámerné vrazenie do ľudí autom.
Podľa prvých zistení došlo k útoku čiastočne na školskom pozemku a čiastočne v bezprostrednej blízkosti gymnázia Welfen. Podozrivý z miesta činu ušiel, ale krátko nato bol zadržaný. Pri pátraní po ňom bol použitý aj policajný vrtuľník.
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