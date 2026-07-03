Poľsko má svoje vlastné Maldivy. Dostanete sa sem do dvoch hodín

Vodná nádrž Wydra

Vodná nádrž Wydra, foto: Screen Instagram (@vyletnafotke/@uzalezniona_od_podrozy)

Klaudia Oselská
Tip na výlet
Poľskú vodnú nádrž mnohí prirovnávajú nielen k Maldivám, ale aj k Chorvátsku.

Vedeli ste, že aj Poľsko má svoje vlastné Maldivy? Je ňou vodná nádrž Wydra, ktorá je od slovenskej hranice vzdialená približne len dve hodiny cesty autom. Má nádhernú tyrkysovú farbu a ponad hladinu vedie drevená lávka s altánkami. Niektorí ju prirovnávajú aj k Chorvátsku, ktoré však máme aj my na východnom a severnom Slovensku. 

Poľské Maldivy či sliezske Chorvátsko

Za Maldivmi nemusíte cestovať ďaleko, nájdete ich aj v Poľsku. Neďaleko mesta Jaworzno v Sliezskom vojvodstve v parku Gródek sa nachádza vodná nádrž Wydra (Vydra), ktorú miestni nazývajú poľské Maldivy či sliezske Chorvátsko.

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Park Gródek vznikol na mieste bývalého dolomitového lomu patriaceho cementárni Szczakowa. Dolomit sa tu ťažil približne od roku 1880 až do 90. rokov 20. storočia. Po ukončení ťažby sa lom prirodzene zaplnil podzemnou vodou a následne prešiel rekultiváciou. V súčasnosti celé arborétum zaberá približne až 58,5 hektára pôdy.

Vodná nádrž Wydra ponúka priezračnú azúrovú vodu a krásnu prírodu navôkol. Priamo nad hladinou vody vedie kľukatá drevená lávka s viacerými altánkami, ktorá láka turistov ešte viac než samotná nádrž.

Na skok od hraníc

Navyše ju máme zo Slovenska len na skok, od slovenskej hranice sa sem dostanete približne do dvoch hodín cesty autom. V nádrži však nie je povolené kúpať sa, čo, samozrejme, viacerí návštevníci nerešpektujú a v letných mesiacoch sa tu chodia schladiť.

Ako informuje poľský web Polskie Szlaki, vstup do parku Gródek je zadarmo a rovnako aj dve parkoviská, ktoré sú k dispozícii približne len 15 minút chôdze od nádrže. Okrem už spomínanej nádrže Wydra v parku Gródek nájdete aj vodnú nádrž Gródek (Orka), ktorá je tiež veľmi pekná a o niečo väčšia, no tá je určená pre rybárov.

Aj na Slovensku máme svoje Chorvátsko

Rovnako ako vodná nádrž Wydra aj dva slovenské lomy sa prirovnávajú k Chorvátsku. Prvý nájdete na severe Slovenska, na hlavnom ťahu medzi mestami Martin a Ružomberok. Je ním Kraľovanské jazero, známe aj ako Šútovské jazero, kameňolom Rieka či dokonca „Plitvické jazero“, pretože jeho okolie s terasovitými svahmi údajne pripomína westernové filmy a vyzerá ako z filmu Poklad na Striebornom jazere.

Zatopený lom, ktorý dnes slúži ako prírodné kúpalisko, nemá prítok ani odtok, jeho voda má krásnu tyrkysovú farbu. Nachádzajú sa tu dve väčšie piesočnaté pláže a niekoľko menších, dokonca je tu aj nudistická pláž. Tiež bufety s občerstvením a neďaleko aj motorest. Aj preto je počas letných mesiacov obľúbenou rekreačnou oblasťou pre miestnych i cudzincov, ktorí ho využívajú na kúpanie. Kúpanie je tu však povolené len na vlastné nebezpečenstvo.

Kraľovanské jazero
Kraľovanské jazero, foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Druhým je Lom Beňatina na východnom Slovensku, kúsok od ukrajinskej hranice v katastri obce Beňatina, menej ako 50 kilometrov od Michaloviec, a z Košíc ste tu za približne hodinu a pol. Aj toto jazierko v lome viacerí ľudia prirovnávajú k slovenským Plitvickým jazerám alebo k malému Chorvátsku.

Lom sme a s týmto prirovnaním súhlasíme. Voda je nádherne priezračná a hrá odtieňmi tyrkysovej farby. Pôsobí to tu ako vystrihnuté z rozprávky. Oficiálne kúpanie v Beňatinskom lome povolené nie je. No neraz ľudia neodolajú a predsa sa idú do vody osviežiť, v takom prípade je ale kúpanie výlučne na vlastné riziko.

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