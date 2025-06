Navštívili sme jeden z najkrajších prírodných javov na Slovensku: Tieto vodopády si nesmiete nechať ujsť

Víkend krásnym počasím lákal vyraziť niekam von a my sme neodolali. Rozhodli sme sa pre Hájske vodopády a vskutku to stálo za to. Na jednu vec si ale treba dávať pozor.

Objavte čarokrásne vodopády

Ako sa dozvedáme z webu NP Slovenský kras, Hájske vodopády, nazývané aj Vodopády Hlboký jarok, nájdete v Hájskej doline neďaleko cesty, ktorá spája obce Háj a Hačava. Ide vraj o jeden z najkrajších prírodných javov v doline, ba dokonca možno aj na Slovensku. Aj keď do istej miery sú aj výsledkom ľudskej činnosti, keďže v minulosti sa tu nachádzali malé travertínové bane a lomy.

Web Košice región informuje, že voda sa tu valí z výšky 1 až 7 metrov. Zaparkovať viete aj priamo pri chodníčku vedúcom k jednému z vodopádov, no môžete vyraziť aj z obce Háj, odkiaľ vedie vyznačená turistická trasa. Hlavné vodopády by mali byť celkovo štyri, a to Hájsky vodopád Malý most, Malá Hájska kaskáda, Hájsky vodopád Veľký most a Dolný Hájsky vodopád.

Toto nás potešilo

NP Slovenský kraj informuje, že sú vyznačené smerovníkmi. Žiaľ, v čase našej návštevy boli niektoré polámané, pohodené na zemi, iné sme ani nenašli. Veľmi nás ale potešilo, že sme tu nikde nenatrafili na povaľujúce sa odpadky, ako občas, žiaľ, býva zvykom. K vodopádu najbližšie k parkovisku je trochu ťažší prístup, strmší svah je totiž vysypaný väčšími kameňmi, po ktorých sa ťažšie kráča a hrozí pošmyknutie.

Stretli sme však rodiča s malým dieťaťom, ako aj skupinku starších ľudí so psíkom, ktorí to zvládli. Opatrnosť je tak síce na mieste, no dá sa to zdolať a výhľad naozaj stojí za to. Každý z vodopádov, ktorý sme videli, má svoje čaro a atmosféru. Napriek tomu, že sme sa sem vybrali počas príjemného víkendového dňa, stretli sme len málo ľudí. O to viac sme si mohli užiť pokoj, príjemný tieň lesa a zurčanie vody.

Mimochodom, Hájske vodopády môžete navštíviť aj mimo letnej sezóny. Napríklad, v zime sa za vhodných podmienok menia na krásne ľadové kráľovstvo.