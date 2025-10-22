„Nikdy mi nebolo horšie.“ Ľudia opisujú strašnú skúsenosť so známym hotelom. Príšerné choroby, šváby a nedopečené jedlo

Médiami otriasa meno známeho hotela Riu Cabo Verde, ktorý sa nachádza na ostrove Sal. Hotel si vyslúžil medzinárodnú pozornosť po tom, ako v auguste zomrela 64-ročná Britka Elena Walshová. Počas dovolenky sa u nej prejavili silné zdravotné ťažkosti – nevoľnosť, potenie a prudká hnačka.
Zoslabla natoľko, že sa musela pohybovať na invalidnom vozíku. Podľa portálu MailOnline sa zdravotný stav ženy „náhle a znepokojujúco“ zhoršil a 10. augusta bola vyhlásená za mŕtvu.
Manžel zosnulej opísal, že rodina mala počas pobytu vážne pochybnosti o hygienických štandardoch hotela: „Jedlo bolo často vlažné, syr na pizzi neroztopený, zdalo sa, že nie je úplne prepečená,“ uviedol. „Môj syn raz pri večeri povedal, že kuracie mäso má čudnú pachuť a prestal ho jesť.“
Podľa jeho slov sa v reštaurácii občas servírovalo jedlo prirýchlo, bez dostatočnej tepelnej úpravy. „Videli sme ľudí, ktorí celý deň sedeli pri plávajúcom bare. Nechodili na toaletu a voda menila farbu,“ dodal.
Švába v obrúsku odniesli do kuchyne
Ako opísal Unilad, podobnú skúsenosť opísali aj ďalší hostia – Cordelia Plummerová a jej partner Ian Waller.
„To, čo začalo ako obyčajná bolesť hlavy a mierna nevoľnosť, prerástlo do najhoršej choroby a hnačky, akú som kedy zažila,“ povedala Cordelia.
Hotel Riu – Santa Maria, Sal – Everyone is coming down with this serious sickness and diarrhoea poisoning… the hotel is not doing anything at all to stem the infections…. Food Poisoning https://t.co/H0FgGvH5Wk #hotelriu pic.twitter.com/Alw8GqBwfb
— Iwaspoisoned.com (@iwaspoisoned_) October 30, 2022
Vidieť mala aj šváby: „Boli nechutné. Keď sme na to upozornili, zamestnanec jedného chytil do obrúska a odniesol ho priamo do kuchyne.“
Kapverdy pritom už niekoľko rokov čelia opakovaným prípadom závažných žalúdočných ochorení. V marci 2025 sa až 836 ľudí pridalo k žalobe proti cestovnej kancelárii TUI a ôsmim hotelom. Hovorca Riu Hotels & Resorts reagoval vyhlásením: „Zdravie a bezpečnosť našich hostí sú našou najvyššou prioritou. Dodržiavame prísne protokoly o hygiene a bezpečnosti a úzko spolupracujeme s miestnymi zdravotníckymi orgánmi. Naše hotely pravidelne prechádzajú internými aj externými auditmi.“
@TUIUK why are you still sending guests to this hotel? Hotel Riu Cabo Verde, Santa Maria seems to have some major issues! pic.twitter.com/AkuXv2IDZa
— James Ashley (@JamesAshley70) September 9, 2022
Riu na Kapverdách prevádzkuje šesť hotelov so spolu 4 650 izbami a priemernou obsadenosťou vyše 80 %. Spoločnosť tvrdí, že práve preto „neustále monitoruje svoju prevádzku, aby dodržiavala najvyššie štandardy“.
Hovorca spoločnosti TUI uviedol: „Našou prioritou je poskytnúť zákazníkom čo najlepší dovolenkový zážitok. Mrzí nás preto, že títo klienti počas pobytu na Kapverdách ochoreli. Keďže však ide o právnu záležitosť, v tejto chvíli sa k nej nemôžeme ďalej vyjadrovať.“
1 400 chorých turistov
V máji 2025 mala právnická kancelária Irwin Mitchell zastupovať vyše 1 400 klientov, ktorí ochoreli vo viacerých hoteloch na Kapverdách. Medzinárodná právnička Jennifer Hodgson dodala: „Klienti sa právom pýtajú, ako mohli tak vážne ochorieť a prečo sú britskí dovolenkári stále posielaní do tých istých letovísk.“
This giant all-inclusive in Cape Verde provides first-class entertainmenthttps://t.co/lG6EvwRmML
— World Class Getaways (@wcgetaways) September 5, 2025
Podľa Unilad ďalej právnik Jatinder Paul, špecialista na vážne úrazy, potvrdil, že jeho kancelária zastupovala približne 200 klientov, ktorí ochoreli práve v hoteli Riu Cabo Verde: „Počet ľudí, ktorí sa nám v posledných troch rokoch ozývajú s rovnakými problémami, je nesmierne znepokojujúci,“ uviedol.
Zaujímavé je, že hotel si napriek všetkému drží pozitívne online hodnotenia – na Google Reviews 4,5 z 5 a na TripAdvisore 4,3 z 5. Negatívne recenzie upozorňujú na problematickú hygienu a žalúdočné problémy, výskyt švábov a incidenty, pri ktorých im mizli osobné veci. Za pobyt v hoteli Riu Cabo Verde si pritom hostia priplatia – ceny sa pohybujú v stovkách eur za noc, čo z neho robí jedno z najluxusnejších zariadení na Kapverdách.
Nahlásiť chybu v článku