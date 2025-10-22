„Nikdy mi nebolo horšie.“ Ľudia opisujú strašnú skúsenosť so známym hotelom. Príšerné choroby, šváby a nedopečené jedlo

Foto: Na fotografii sa nachádza zosnulá Elena Walshová s rodinou / Profimedia

Michaela Olexová
Ak je vašou cieľovou destináciou africký štát Kapverdy, mali by ste sa mať na pozore.

Médiami otriasa meno známeho hotela Riu Cabo Verde, ktorý sa nachádza na ostrove Sal. Hotel si vyslúžil medzinárodnú pozornosť po tom, ako v auguste zomrela 64-ročná Britka Elena Walshová. Počas dovolenky sa u nej prejavili silné zdravotné ťažkosti – nevoľnosť, potenie a prudká hnačka.

Zoslabla natoľko, že sa musela pohybovať na invalidnom vozíku. Podľa portálu MailOnline sa zdravotný stav ženy „náhle a znepokojujúco“ zhoršil a 10. augusta bola vyhlásená za mŕtvu.

Manžel zosnulej opísal, že rodina mala počas pobytu vážne pochybnosti o hygienických štandardoch hotela: „Jedlo bolo často vlažné, syr na pizzi neroztopený, zdalo sa, že nie je úplne prepečená,“ uviedol. „Môj syn raz pri večeri povedal, že kuracie mäso má čudnú pachuť a prestal ho jesť.“

Podľa jeho slov sa v reštaurácii občas servírovalo jedlo prirýchlo, bez dostatočnej tepelnej úpravy. „Videli sme ľudí, ktorí celý deň sedeli pri plávajúcom bare. Nechodili na toaletu a voda menila farbu,“ dodal.

Švába v obrúsku odniesli do kuchyne

Ako opísal Unilad, podobnú skúsenosť opísali aj ďalší hostia – Cordelia Plummerová a jej partner Ian Waller.

„To, čo začalo ako obyčajná bolesť hlavy a mierna nevoľnosť, prerástlo do najhoršej choroby a hnačky, akú som kedy zažila,“ povedala Cordelia.

Vidieť mala aj šváby: „Boli nechutné. Keď sme na to upozornili, zamestnanec jedného chytil do obrúska a odniesol ho priamo do kuchyne.“

Kapverdy pritom už niekoľko rokov čelia opakovaným prípadom závažných žalúdočných ochorení. V marci 2025 sa až 836 ľudí pridalo k žalobe proti cestovnej kancelárii TUI a ôsmim hotelom. Hovorca Riu Hotels & Resorts reagoval vyhlásením: „Zdravie a bezpečnosť našich hostí sú našou najvyššou prioritou. Dodržiavame prísne protokoly o hygiene a bezpečnosti a úzko spolupracujeme s miestnymi zdravotníckymi orgánmi. Naše hotely pravidelne prechádzajú internými aj externými auditmi.“

Riu na Kapverdách prevádzkuje šesť hotelov so spolu 4 650 izbami a priemernou obsadenosťou vyše 80 %. Spoločnosť tvrdí, že práve preto „neustále monitoruje svoju prevádzku, aby dodržiavala najvyššie štandardy“.

Hovorca spoločnosti TUI uviedol: „Našou prioritou je poskytnúť zákazníkom čo najlepší dovolenkový zážitok. Mrzí nás preto, že títo klienti počas pobytu na Kapverdách ochoreli. Keďže však ide o právnu záležitosť, v tejto chvíli sa k nej nemôžeme ďalej vyjadrovať.“

1 400 chorých turistov

V máji 2025 mala právnická kancelária Irwin Mitchell zastupovať vyše 1 400 klientov, ktorí ochoreli vo viacerých hoteloch na Kapverdách. Medzinárodná právnička Jennifer Hodgson dodala: „Klienti sa právom pýtajú, ako mohli tak vážne ochorieť a prečo sú britskí dovolenkári stále posielaní do tých istých letovísk.“

Podľa Unilad ďalej právnik Jatinder Paul, špecialista na vážne úrazy, potvrdil, že jeho kancelária zastupovala približne 200 klientov, ktorí ochoreli práve v hoteli Riu Cabo Verde: „Počet ľudí, ktorí sa nám v posledných troch rokoch ozývajú s rovnakými problémami, je nesmierne znepokojujúci,“ uviedol.

Zaujímavé je, že hotel si napriek všetkému drží pozitívne online hodnotenia – na Google Reviews 4,5 z 5 a na TripAdvisore 4,3 z 5. Negatívne recenzie upozorňujú na problematickú hygienu a žalúdočné problémy, výskyt švábov a incidenty, pri ktorých im mizli osobné veci. Za pobyt v hoteli Riu Cabo Verde si pritom hostia priplatia – ceny sa pohybujú v stovkách eur za noc, čo z neho robí jedno z najluxusnejších zariadení na Kapverdách.

