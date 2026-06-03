Poslanec zažil noc ako z hororu: Po pobyte v hoteli musel vyhľadať lekársku pomoc

Ilustračná foto: Unsplash

Roland Brožkovič
SITA
Prípad na zasadnutí z 29. apríla otvoril luxemburský europoslanec Marc Angel.

Jeden z poslancov Európskeho parlamentu (EP) musel po pobyte v hoteli počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu vyhľadať lekársku pomoc pre problémy spojené s hygienickými podmienkami ubytovania.

Vyplýva to zo zápisnice zo stretnutia interného administratívneho orgánu parlamentu, píše portál Politico. Podľa dokumentu išlo o „prípad nedostatočnej hygieny v hoteli počas služobnej cesty“, ktorý viedol k tomu, že dotknutý europoslanec vyhľadal ošetrenie v zdravotnej službe Európskeho parlamentu.

Nechcú prezradiť názov hotela

Prípad na zasadnutí z 29. apríla otvoril luxemburský europoslanec Marc Angel zo skupiny socialistov. Médiám odmietol prezradiť meno postihnutého poslanca aj názov hotela, uviedol však, že incident poukázal na potrebu vytvoriť systém riešenia hygienických problémov počas služobných ciest europoslancov a zamestnancov parlamentu.

Ilustračná foto : TASR – Jaroslav Novák

Takýto mechanizmus by podľa neho umožnil rýchle nahlasovanie problémov cestovnej agentúre parlamentu a prípadné vyradenie nevhodných hotelov zo zoznamu odporúčaného ubytovania. Podľa zdrojov oboznámených s prípadom sa incident odohral v Štrasburgu počas plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu.

Jeden zo zdrojov uviedol, že hotel nepatril medzi oficiálne odporúčané zariadenia parlamentnej cestovnej agentúry. Prípad opäť oživil dlhodobú kritiku pravidelných presunov Európskeho parlamentu medzi Bruselom a Štrasburgom. Kritici tvrdia, že systém je finančne nákladný, logisticky komplikovaný a environmentálne neudržateľný.Európsky dvor audítorov už v roku 2014 odhadol, že udržiavanie druhého sídla parlamentu v Štrasburgu stojí daňových poplatníkov približne 114 miliónov eur ročne.

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