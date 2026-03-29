Sused sa začal správať k žene zvláštne: Ľudia ju varujú, môže jej hroziť obrovské nebezpečenstvo

Ilustračná foto vytvorená za pomoci ChatGPT

Petra Sušaninová
Ženu situácia poriadne vykoľajila.

Spolunažívanie v bytovke je neraz poriadne náročné. Jeden sused si nahlas púšťa televíziu, ďalší necháva na chodbe neporiadok. Z bytu o poschodie nižšie sa zas neustále ozýva štekot psa. Žena si myslela, že má milého suseda, ktorý sa snaží byť nápomocný. Ľudia ju ale varujú, hrozí jej podľa nich nebezpečenstvo.

„Nápomocný“ sused

Znepokojená 36-ročná žena na Reddite začína svoje rozprávanie tým, že žije v byte už štyri roky sama. Je to miesto, kde sa susedia navzájom poznajú, no nanajvýš prehodia pár slov v práčovni. Minulý rok v novembri sa žena pošmykla a poranila si nohu. Niekoľko týždňov sa pohybovala len s barlami a priznáva, že aj vyniesť do bytu nákup bolo náročné.

V tom čase sa k nej sused, približne štyridsiatnik, žijúci v byte pod ňou, začal správať nezvyčajne milo. Vyniesol jej hore nákupy, ale aj balíky, ktoré si objednala a podržal jej dvere. Začalo sa to stupňovať, keď jej čoraz častejšie klopal na dvere, aby sa opýtal, či nepotrebuje niečo z obchodu. Zmienil, kedy ju videl prichádzať domov a ako sa zlepšila jej chôdza.

„Prišlo mi to zvláštne a bavila som sa s ním čoraz viac stručne. V januári som už chodila takmer celkom normálne. Jedného dňa sa ma však postaršia suseda veľmi milo opýtala, či ma môj „pomocník“ ešte stále chodí každú noc skontrolovať. Nechápala som, o čom hovorí,“ popisuje žena.

My downstairs neighbor started introducing himself to people as my “caretaker” and it got disturbing fast
by
u/GrooveHollow in
neighborsfromhell

Šíri lži

Ukázalo sa, že zmieňovaný sused ostatným rozpráva, že žena máva zdravotné komplikácie, a keďže nemá v meste rodinu, dohliada na ňu. Vedenie budovy zas „milý“ sused upozornil, že žena je pod stresom často zmätená a môže zabudnúť, že požiadala o nejakú údržbu či opravy vo svojom byte. Kuriéra zas presvedčil, aby jej zásielku nechal u neho, lebo jej vraj balíky aj tak pravidelne doručuje.

Ďalšia suseda si zas robila o ženu starosti po tom, ako jej muž tvrdil, že počul autorku príspevku plakať a myslí si, že je na tom zle. Nič z toho ale nebola pravda. Keď autorka suseda konfrontovala, s úsmevom jej povedal, že sa jej len snaží pomôcť.

Ľudia v komentároch jej ihneď poradili, aby si všetko zaznamenala na papier. Mala by vraj pre susedov vytlačiť oznam, že od daného muža pomoc nikdy nežiadala, ani netrpí zmätenosťou a jeho tvrdenia sú lži. To však podľa iných môže „nápomocný“ sused obrátiť proti nej.

Ilustračná foto: Pexels

Mala by ísť na políciu, alebo sa rovno odsťahovať

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac