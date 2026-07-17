Tréner psov: Začiatočníkom odporúčam sučku labradora. Neexistuje jedno ideálne plemeno pre všetkých

Skúseného výcvikára psov sme sa pýtali na to, ako ľudia môžu zistiť, ktoré plemeno psa je pre nich najvhodnejšie a ktoré plemená odporúča pre neskúsených majiteľov. Prezradil nám jednu z najväčších chýb, ktorú ľudia pri výbere plemena robia.
Martin Buchta je odborník na profesionálny výcvik a výchovu psov všetkých plemien, výcvik poslušnosti a odstraňovanie problémov, ako sú reaktivita, agresivita a úzkostné poruchy, pričom sa zameriava na individuálny prístup.
Nedávno nám v našom rozhovore porozprával, kedy začať psa trénovať, pre ktoré plemená je tréning obrany vhodný, ako sa líši tréning labradora od tréningu pitbula, aký je rozdiel medzi agresívnym a úzkostným psom a tiež čo robiť, keď na nás alebo na nášho psa na ulici zaútočí iný pes. Tentoraz nám prezradil, ako môžete zistiť, ktoré plemeno psa je pre vás najvhodnejšie.
„Pes nie je módny doplnok“
Podľa trénera je jednou z najčastejších chýb pri výbere psa, že si ľudia vyberajú plemeno podľa vzhľadu a nie podľa toho, na čo ho v skutočnosti potrebujú. „Pes pritom nie je obraz na stenu ani módny doplnok,“ povedal pre interez tréner psov Martin Buchta.
Ďalej uviedol, že s konkrétnym plemenom budete žiť 10 až 15 rokov a každý deň budete riešiť jeho povahu, energiu, nároky na výcvik aj genetické predispozície. „Keby si niekto pozrel moje sociálne siete, možno by automaticky predpokladal, že každému budem odporúčať staforda alebo pitbula, pretože aj sám mám staforda. Pravda je však presne opačná. Tieto psy zbožňujem, ale to ešte neznamená, že sú vhodné pre každého,“ dodal.
Tvrdí, že ľuďom často vysvetľuje jednu jednoduchú vec. „Ja osobne sa nevyznám v autách. Keď si idem kúpiť auto, nepýtam sa predajcu, ktorý mi bude tvrdiť, že takmer každý model je pre mňa ideálny, pokiaľ mám peniaze. Radšej sa poradím so skúseným automechanikom, ktorému prešli rukami stovky podobných áut. Ten mi vie povedať, čo je pre mňa vhodné vzhľadom na moje potreby, spôsob používania, finančné možnosti aj očakávané náklady na prevádzku,“ vysvetlil.
Podobne by podľa trénera mali ľudia pristupovať aj k výberu psa. „Keď mi niekto zavolá, že si chce zaobstarať psa, nezačnem tým, že mu odporučím konkrétne plemeno. Najskôr sa pýtam na jeho životný štýl, bývanie, pracovné vyťaženie, skúsenosti so psami, prítomnosť detí v domácnosti a množstvo ďalších detailov.“ Tvrdí, že až potom sa dá zodpovedne hovoriť o tom, ktoré plemeno by mohlo byť vhodné.
„Opäť použijem prirovnanie k autám. To, že sa mi páči športové auto s nízkym podvozkom, ešte neznamená, že bude praktické na každodenné jazdenie po slovenských cestách alebo na prevoz deviatich psov. Rovnako to funguje aj pri psoch. To, že sa mi páči husky, ešte neznamená, že je vhodným plemenom pre človeka žijúceho v byte po výmene bedrového kĺbu. A to, že sa niekomu páči belgický ovčiak, ešte neznamená, že je vhodným darčekom pre päťročné dieťa. Aj s takýmito prípadmi sa vo svojej praxi stretávam,“ prezradil Buchta.
Začiatočníkom odporúča labradora, ideálne sučku
Pre úplných začiatočníkov odporúča labradora, ideálne sučku. Samozrejme, aj tu existujú individuálne rozdiely, no vo všeobecnosti bývajú sučky citlivejšie, lojálnejšie a jednoduchšie na vedenie. Labradory majú spravidla vysokú ochotu spolupracovať s človekom, veľkú chuť do práce a zároveň dostatok univerzálnosti. Dokážu zvládať turistiku, rôzne športové aktivity aj pachové práce, ktoré predstavujú výbornú formu mentálnej stimulácie. Navyše ich srsť dobre znáša naše klimatické podmienky.
Zdôraznil však, že to neznamená, že existuje jedno ideálne plemeno pre všetkých. Každý človek má iné možnosti, očakávania a životný štýl. „Preto by som každému odporúčal poradiť sa s odborníkom, ktorému prešli rukami stovky psov rôznych plemien. Taký človek vie poskytnúť reálny pohľad na povahu, zdravotné predispozície, náročnosť výcviku aj každodenného fungovania konkrétneho plemena. Internet môže byť dobrým zdrojom informácií, no zároveň je plný poloprávd, mýtov a skúseností, ktoré nemusia byť prenositeľné na každého psa.“
Zároveň prezradil, že sa často stretáva s argumentom: „Ja som predtým nikdy psa nemal, zaobstaral som si toto plemeno a nemám s ním žiadny problém, takže je vhodné aj pre začiatočníka.“ Takéto tvrdenie však môže byť podľa trénera zavádzajúce, pretože veľakrát ide skôr o výnimočne dobre ovládateľného jedinca než o typickú povahu daného plemena. To, že niekomu vyšiel jeden konkrétny pes, ešte neznamená, že rovnakú skúsenosť bude mať každý ďalší majiteľ.
„Práve preto sa snažím ľudí viesť k tomu, aby si pri výbere psa najskôr úprimne odpovedali na otázku, aký život vedú a čo od psa očakávajú. Až potom by mali riešiť, ktoré plemeno sa im páči.“ Tvrdí, že v praxi totiž oveľa lepšie funguje pes, ktorý sa hodí do životného štýlu svojho majiteľa, než pes, ktorý sa majiteľovi páčil na fotografii alebo vo filme.
„Aj preto sa snažím robiť osvetu a hovoriť o týchto témach otvorene. Správny výber plemena dokáže predísť mnohým problémom, zbytočnému sklamaniu majiteľov a v neposlednom rade aj situáciám, keď psy končia v útulkoch alebo sú ďalej posúvané len preto, že sa ich povaha a potreby nezhodovali s predstavami človeka, ktorý si ich zaobstaral,“ dodal na záver.
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