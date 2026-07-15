Koniec legendárnej Škody Fabia? Volkswagen údajne zvažuje zrušenie obľúbeného modelu

Škoda Fabia možno o pár rokov definitívne zanikne. Podľa nemeckého denníka Bild sa dlho vyrábaný model ocitol na predbežnom zozname vozidiel, ktoré koncern Volkswagen plánuje zrušiť v rámci masívneho škrtania portfólia.
Koncern Volkswagen minulý týždeň oznámil, že do roku 2030 chce znížiť počet svojich modelov až o polovicu a počet dostupných variantov až o 75 percent. Ročná výrobná kapacita má klesnúť z 10 miliónov na 9 miliónov vozidiel. Z Nemecka prichádzajú zatiaľ nepotvrdené správy, že v ohrození by mala byť aj Škoda Fabia. Informoval o tom nemecký portál Bild.
Hovorca to nepotvrdil, ani nevyvrátil
Samotný Volkswagen zatiaľ nepotvrdil, ktoré konkrétne modely skončia. Nemecký denník Bild však zverejnil zoznam desiatich áut koncernu, ktorých budúcnosť je podľa jeho informácií neistá. Medzi nimi sa nachádza aj Škoda Fabia.
Zoznam má obsahovať aj ďalšie výrazné mená. Pri značke Volkswagen majú skončiť sedan Jetta a crossover Taos. Jetta sa pritom vyrába takmer 40 rokov. Porsche by malo prísť o Taycan bez priameho nástupcu, spaľovací Cayenne Coupé a hlavne o návrat spaľovacích verzií Boxsteru a Caymanu (718), ktorý firma sľúbila len vlani.
Audi má stratiť crossovery Q5 Sportback a Q6 E-Tron Sportback, Cupra zas model Raval už po jedinej generácii. Hovorca VW Stefan Voswinkel zoznam pre portál Motor1 nepotvrdil ani nevyvrátil s tým, že firma sa k špekuláciám o budúcich modeloch nevyjadruje.
Podľa Bildu by koncern zrušením vývoja nástupcov týchto desiatich modelov mohol do roku 2031 ušetriť až 6,5 miliardy eur. Je to však len zlomok toho, čo má priniesť plánované 50-percentné zoštíhlenie portfólia. Lamborghini, Bentley ani Bugatti sa na zozname neobjavujú, keďže majú menšie a ziskovejšie portfólio. Už v minulosti na niektorých trhoch skončil legendárny Tuareg.
Malé autá majú problém
Dôvodom, prečo sa Fabia dostala medzi potenciálne ohrozené modely, je najmä situácia v segmente malých áut. Výroba menších vozidiel so spaľovacími motormi je pre automobilky čoraz náročnejšia. Na jednej strane rastú náklady spojené s emisnými požiadavkami a technológiami, na druhej strane majú malé autá nižšie predajné ceny a automobilkám prinášajú menší zisk.
Práve nízka marža je jedným z hlavných problémov, ktoré Volkswagen rieši. Fabia pritom patrí medzi najznámejšie modely značky Škoda. Prvá generácia prišla na trh ešte v roku 1999 a odvtedy sa z nej stal jeden z najpredávanejších automobilov českej značky. Podobné modely koncernu, ako sú Volkswagen Polo alebo Seat Ibiza, sa v zozname nespomínajú.
Škrty v modelovej ponuke sú súčasťou širšej reštrukturalizácie Volkswagenu. Koncern zápasí s vysokými výrobnými nákladmi, slabším dopytom po elektromobiloch, silnejúcou konkurenciou čínskych výrobcov a problémami na čínskom trhu. Generálny riaditeľ Oliver Blume presadzuje znižovanie nákladov a zjednodušenie fungovania celej skupiny. Volkswagen zároveň rieši nadbytočné výrobné kapacity a tlak na zvýšenie ziskových marží.
Vedenie koncernu predstavilo rozsiahly balík opatrení a strategickou víziou „Zielbild 2030“. Podľa spoločnosti má byť do roku 2030 Volkswagen najatraktívnejšou automobilkou sveta.
Zisk nižší takmer o polovicu
Volkswagen v rámci úsporného plánu počíta s tým, že chce každoročne znížiť svoje náklady približne o 15 miliárd eur. Ďalšie škrty sa pritom nemajú týkať iba hlavnej značky Volkswagen, ale zasiahnuť môžu aj prémiové značky Audi a Porsche či softvérovú divíziu Cariad.
Koncern zároveň uviedol, že jeho čistý zisk vlani klesol približne o 44 percent, pričom v rámci reštrukturalizácie sa hovorilo aj o možnom zrušení až 50-tisíc pracovných miest. Spomínalo sa aj zatvorenie štyroch závodov.
Podľa minulo týždňového zasadnutia zároveň plánuje prispôsobiť výrobnú kapacitu reálnemu dopytu po autách. Cieľom je vyrábať približne 9 miliónov vozidiel ročne naprieč všetkými značkami skupiny. Pred pandémiou pritom Volkswagen počítal s kapacitou okolo 12 miliónov áut ročne. Časť znižovania už firma podľa dostupných informácií uskutočnila a ďalšie obmedzenia sa majú týkať najmä závodov v Európe a Číne.
Dolnosaský premiér Olaf Lies, ktorý je členom dozornej rady VW, označil zasadnutie za „veľmi intenzívne“. Predstavenstvo podľa neho predložilo „skutočne široký balík“, na ktorom sa teraz musí ďalej pracovať. „Čaká nás ešte tvrdé a intenzívne obdobie,“ poznamenal s tým, že „otázka, kedy padnú rozhodnutia, zostáva nejasná.“
Lies opätovne zdôraznil, že zatváranie závodov nie je žiadnym konceptom do budúcnosti a lokality potrebujú jasnú perspektívu.
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