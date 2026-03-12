Ďalšia známa fabrika sa zatvára. O prácu prídu desiatky ľudí, trend prepúšťania pokračuje

Automobilový priemysel na Slovensku čelí ďalšej nepríjemnej správe. Spoločnosť Antolin Trnava plánuje postupne ukončiť činnosť svojho závodu v Trnave, kde v súčasnosti pracuje približne 55 až 99 zamestnancov. Vyplýva to zo stanoviska firmy, ktoré pre TASR poskytla HR manažérka spoločnosti Martina Cisarová.
Spoločnosť Antolin Trnava funguje od roku 2015 a sídli na Trstínskej ceste v Trnave. Je súčasťou medzinárodnej skupiny Grupo Antolin, ktorá patrí medzi významných globálnych dodávateľov komponentov pre automobilový priemysel.
Trnavský závod sa zameriaval najmä na výrobu interiérových dielov a ďalších komponentov pre automobilky pôsobiace na západnom Slovensku. V minulosti pritom zamestnával aj niekoľko stoviek pracovníkov. Firma na Slovensku zostáva, zmeny v priemysle si však vyžiadali razantné kroky.
„V rámci prebiehajúceho prispôsobovania našej priemyselnej stopy dopytu zákazníkov a výrobným potrebám automobilového sektora sa spoločnosť Antolin rozhodla pokračovať v postupnom ukončovaní činnosti vo svojom závode v Trnave. Tento proces je riadený v úzkej koordinácii s miestnym manažérskym tímom a v plnom súlade so slovenskou pracovnoprávnou legislatívou,“ uviedla Cisarová pre TASR.
Tržby v miliónoch, zisk sporadicky
Podľa verejne dostupných finančných údajov z portálu Finstat dosiahla firma v roku 2024 tržby približne 16,5 milióna eur, pričom hospodárila so stratou približne 105-tisíc eur.
Spoločnosť mala najvyššie tržby v roku 2022, kedy presiahli hranicu 50 miliónov eur. V tom istom roku však strata závodu dosiahla viac ako 10 miliónov eur.
Grupo Antolin má na Slovensku silnú štruktúru. Okrem závodu v Trnave pôsobí napríklad aj v Bratislave, Devínskej Novej Vsi, Nitre a v oblasti Žiliny. Pri pohľade na globálne výsledky spoločnosti na našom trhu situácia nevyzerá až tak kriticky.
V Bratislave od roku 2001
Hlavná spoločnosť skupiny, Grupo Antolin Bratislava, pôsobí na našom trhu od roku 2001. Podľa verejne dostupných informácií má Grupo Antolin Bratislava s. r. o. v súčasnosti 250 – 499 zamestnancov. To znamená, že ide o väčšiu prevádzku v porovnaní s trnavským závodom, ktorý má podľa nahlásenia pri hromadnom prepúšťaní ohrozených približne 46 pracovníkov.
Pohľad na hospodárske výsledky naznačuje, že finančná situácia pobočky Grupo Antolin v Bratislave je stabilná. V roku 2024 dosiahla tržby približne 155 miliónov eur a čistý zisk okolo 4,38 milióna eur, pričom medziročne zaznamenala výrazný nárast ziskovosti. Podobne ako závod v Trnave, najhoršie si firma zažila v roku 2022, keď bola v strate takmer 3,5 milióna eur.
Materskej firme sa darí
Spoločnosť Antolin Trnava, ako aj Grupo Antolin Bratislava sú dcérskymi firmami španielskej nadnárodnej skupiny Grupo Antolin, ktorá patrí medzi významných globálnych dodávateľov komponentov pre automobilový priemysel.
Skupina so sídlom v meste Burgos pôsobí vo viac ako dvadsiatich krajinách sveta a podľa informácií na webe prevádzkuje viac ako 100 výrobných závodov. Tie vyrábajú pre značky ako BMW, Nissan, Ford, Honda či Mercedes-Benz.
Zamestnáva desaťtisíce ľudí a automobilkám dodáva najmä interiérové komponenty, ako sú stropné systémy, dverové panely, osvetlenie či prvky palubnej dosky. V roku 2024 dosiahla skupina tržby presahujúce štyri miliardy eur a patrí medzi najväčších dodávateľov technológií pre interiér vozidiel na svete.
V prípade problémov sa teda môžu pobočky na našom trhu spoľahnúť na pomoc silnej medzinárodnej skupiny. Závod v Trnave to však už pravdepodobne nezachráni.
