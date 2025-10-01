O prácu prídu tisíce ľudí. Jeden z najväčších výrobcov autodielov ohlásil hromadné prepúšťanie, pripravuje veľké škrty

Nemecký výrobca autokomponentov ZF prepustí do konca tohto desaťročia zhruba štvrtinu zamestnancov vo svojej divízii Electrified powertrain technology, známej ako Division E. Je to súčasť dohody o reštrukturalizácii, ktorú firma uzatvorila so zástupcami zamestnaneckej rady a odborovej organizácie IG Metall.
Informovali o tom agentúry Reuters a DPA.
Krok je súčasťou širšieho plánu, ktorý spoločnosť oznámila minulý rok, pričom tento plán počíta na nemeckom trhu so zrušením až 14 000 pracovných miest. Dôvodom je nepriaznivá situácia na trhu s elektrickými autami a napätie vo svetovom obchode. ZF okrem toho zápasí s vysokým dlhom, ktorý je výsledkom predchádzajúcich akvizícií.
Miesto predaja prepúšťanie tisícky zamestnancov
Spoločnosť uviedla, že v divízii Electrified powertrain technology zruší do konca roka 2030 celkovo 7600 pracovných miest. V súčasnosti v tejto divízii, ktorá vyrába elektrické, konvenčné a hybridné systémy, zamestnáva približne 30 000 ľudí. Divízia však zostane súčasťou firmy a podstúpi reštrukturalizáciu. Pôvodne ZF zvažovala jej predaj alebo odčlenenie.
Rušenie pozícií doplní skrátenie pracovného času a odklad zvyšovania miezd. Cieľom je zníženie nákladov o viac než 500 miliónov eur v nasledujúcich dvoch rokoch. Dohoda zahŕňa aj možnosť skoršieho odchodu do dôchodku a odstupného s cieľom vyhnúť sa nútenému prepúšťaniu.
Vysoká konkurencia v automobilovom priemysle
Nový generálny riaditeľ spoločnosti Mathias Miedreich, ktorý vedenie firmy prevzal po Holgerovi Kleinovi, uviedol, že cieľom dohody je posilnenie pozície ZF ako popredného hráča v oblasti technológií v dlhodobom horizonte a výrazné zvýšenie konkurencieschopnosti.
K dohode v ZF došlo po mesiacoch protestov zamestnancov, ktoré iba zdôraznili problémy nemeckých dodávateľských firiem. Minulý týždeň spoločnosť Bosch oznámila, že do konca roka 2030 plánuje zrušiť ďalších 13 000 pracovných miest, z toho väčšinu v Nemecku v rámci svojej divízie Mobility.
Podľa údajov Nemeckého združenia automobilového priemyslu zrušil tento priemysel od roku 2023 už zhruba 55 000 pracovných miest, pričom najťažšie to zasiahlo práve dodávateľov komponentov.
