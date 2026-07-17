Počasie urobí otočku, z leta ideme do zimy: Štartujú búrky, na niektorých miestach môžu napáchať škody

Počasie na Slovensku dnes môže priniesť výrazný kontrast. Kým ešte popoludní budú teploty na juhu atakovať 35 °C až 36 °C, neskôr môže od západu doraziť studený front sprevádzaný intenzívnymi búrkami a silným nárazovým vetrom. Odborníci sa však zhodujú len na tom, že situácia bude dynamická. V tom, aké silné búrky napokon vzniknú a ktoré oblasti zasiahnu najviac, už medzi nimi panujú rozdielne názory.
Podľa portálu iMeteo sa ešte pred príchodom studeného frontu dostanú teploty v najteplejších oblastiach Slovenska približne na 35 °C. Občianske združenie Severe Weather Slovakia dokonca pripúšťa, že na juhu krajiny môže byť až 36 °C, zároveň však upozorňuje, že vývoj búrok zostáva veľmi neistý.
Najväčšie riziko hrozí popoludní a večer
Prvé búrky sa môžu objaviť už počas dnešného popoludnia v horských oblastiach, najmä na Spiši a Gemeri. Hlavná vlna by však mala doraziť po 15:00 od západu, keď sa na studenom fronte začnú formovať búrky nad Českom, Rakúskom a následne aj nad západným Slovenskom.
Práve západ krajiny je podľa iMeteo oblasťou s najvyšším rizikom. Meteorologické modely naznačujú, že sa tu môže vytvoriť rozsiahlejší búrkový systém, ktorý bude sprevádzať veľmi silný nárazový vietor. Jeho rýchlosť môže presiahnuť 80 km/h, pričom lokálne môže spôsobiť pády stromov, poškodenie striech či výpadky elektrickej energie.
Počas večera sa búrkové pásmo presunie nad stredné Slovensko. V prvej polovici noci by mali búrky postupne slabnúť a meniť sa na dážď, ktorý bude neskôr ustávať. Meteorológovia zároveň upozorňujú, že ďalšia vlna búrok sa očakáva v sobotu, tentoraz najmä na východnom Slovensku.
Severe Weather Slovakia očakáva chaotickejší vývoj
Odlišný pohľad na dnešnú situáciu zverejnilo na svojom facebookovom profile Severe Weather Slovakia. Podľa jeho meteorológov nie je ani niekoľko hodín pred príchodom studeného frontu isté, ako sa situácia napokon vyvinie. Vo svojej analýze uvádzajú, že teplotná inverzia vo vyšších vrstvách atmosféry síce oproti štvrtku zoslabla, stále však môže spôsobovať rozpad vznikajúcich búrok.
Tie by sa preto mohli vytvárať skôr chaoticky než vo forme organizovaného búrkového systému. Odborníci zároveň očakávajú, že maximálne denné teploty vystúpia na juhu Slovenska až na 36 °C, na severe približne na 32 °C. Podľa ich predbežného scenára síce existuje šanca na búrky najmä na západnom a strednom Slovensku, nie je však isté, či budú mať dostatok energie na výraznejší rozvoj.
Upozorňujú, že konvektívna energia bude skôr nižšia a vietor v nižších vrstvách atmosféry nebude vytvárať ideálne podmienky na vznik rozsiahlych búrkových systémov. Ak sa tento scenár naplní, Podunajská nížina by mohla zostať bez výraznejších zrážok. Búrky by sa podľa nich mohli vytvárať skôr severozápadnejšie a následne zasiahnuť Žilinský kraj. Situáciu budú počas celého dňa priebežne monitorovať.
Najbližšie hodiny rozhodnú o tom, kde budú búrky najsilnejšie
Aj portál iMeteo upozorňuje, že presný vývoj búrok zatiaľ nie je možné spoľahlivo určiť. Dôvodom je takzvaná inhibičná vrstva CIN, ktorá môže dočasne brániť vzniku búrok, hoci atmosféra obsahuje dostatok energie na ich rozvoj.
Ak studený front túto vrstvu naruší, búrky môžu vzniknúť veľmi rýchlo a následne výrazne zosilnieť. Práve preto zatiaľ nie je možné s istotou povedať, ktoré oblasti Slovenska zasiahne najnebezpečnejšie počasie. Odpoveď prinesie až vývoj v popoludňajších hodinách.
Počasie zostane nepokojné aj počas víkendu, v pondelok sa ochladí
Ani počas víkendu si Slovensko od búrok úplne neoddýchne. V sobotu bude prevažne polooblačno až oblačno, na mnohých miestach sa očakávajú prehánky, dážď aj lokálne intenzívne búrky. Denné maximá dosiahnu 28 °C až 33 °C, na severe krajiny väčšinou 23 °C až 27 °C. Vietor sa počas dňa zmení na západný až severozápadný, pri búrkach môže v nárazoch výrazne zosilnieť.
Podobný charakter počasia prinesie aj nedeľa. Meteorológovia predpokladajú polooblačnú až oblačnú oblohu, miestami sa opäť vyskytnú prehánky, dážď a ojedinele aj intenzívne búrky. Teploty sa budú pohybovať od 27 °C do 32 °C, na severe okolo 25 °C.
Výraznejšia zmena príde až v pondelok. Po prechode ďalšieho studeného frontu sa ochladí, prehánky a dážď sa budú vyskytovať najmä v noci, cez deň už len ojedinele. Denné teploty klesnú na 23 °C až 28 °C, na severe väčšinou len na 18 °C až 23 °C, čo prinesie citeľnú úľavu po tropických horúčavách.
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