Na predĺžený víkend za 43 eur spiatočne: Našli sme lacné letenky do špičkovej európskej destinácie

Štedrý deň sa nezadržateľne blíži. Ak ešte neviete, čo dáte svojmu blízkemu, ktorý rád cestuje alebo ak si chcete po uplynulých náročných týždňoch urobiť radosť vy a vydať sa do sveta, máme pre vás tip. Do Barcelony si môžete priamo z nášho hlavného mesta zaletieť len za pár eur.
Jednosmerné letenky z Bratislavy do klenotu Španielska začínajú na príjemných 21 eurách, za ktoré si môžete povyberať z rôznych januárových či marcových termínov. Letí sa nízkonákladovkou Wizz Air, ide o novú linku, ktorú letecká spoločnosť ohlásila len nedávno a let trvá približne 2 a pol hodiny.
Lacno aj na predĺžený víkend
Ceny spiatočných leteniek sú taktiež veľmi zaujímavé a štartujú na 38 eurách. Ide však o dlhšie termíny a ak nechcete stráviť v Barcelone 14 a viac nocí, budú vás to stáť o niečo viac. Napríklad, ak vyrazíte 15. januára a v Španielsku pobudnete do 18. januára, za cestu tam aj späť zaplatíte 43 eur. A dokonca ušetríte na dovolenke, keďže tento termín zahŕňa predĺžený víkend.
Barcelona je ako stvorená na „trip“ v týchto u nás chladnejších mesiacoch. Aj keď sa v mori neokúpete, poteší teplými slnečnými lúčmi. Nejde však o lacnú destináciu, no ak si ju chcete užiť za menej peňazí, v našej reportáži sme zhrnuli, ako na to.
Za ubytovanie si priplatíte
Aj keď vás letenky vyjdú len pár šupov, najdrahšou položkou tohto výletu bude pravdepodobne ubytovanie. Ceny v Barcelone sú vysoké, ale ak nechcete spať v zdieľaných izbách v hosteloch, najlacnejšia možnosť na nami zvolený termín vychádza na 190 eur na 3 noci pre dve osoby, teda na necelých 32 eur na jedného na noc. Za túto sumu sme našli v ponuke známeho ubytovacieho portálu izbu s dvoma oddelenými lôžkami a priemerným hodnotením. Ak si budete chcieť dopriať niečo lepšie, priplatíte si.
Keď už budete mať letenky aj ubytovanie, je len na vás, aký rozpočet si na Barcelonu stanovíte. Za nás platí, že toto mesto sa dá vychutnať aj za menej peňazí. Treba si len výlet poriadne naplánovať.
