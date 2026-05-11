Rusko potrebuje presvedčiť občanov, že mier s Ukrajinou je výhodný: Už pripravujú vhodnú propagandu

Putinova administratíva začala pripravovať súbor propagandistických tém, ktorých cieľom je presvedčiť ruskú verejnosť o výhodnosti prípadnej mierovej dohody s Ukrajinou. Vyplýva to z analýzy think tanku Centrum Dossier so sídlom v Spojenom kráľovstve. Založil ho bývalý ruský oligarcha Michail Chodorkovskij a v Rusku je považované za opozičné a značne kritické voči Kremľu.
TASR o tom píše podľa ruského nezávislého denníka Novaja Gazeta. Interná prezentácia pre spolupracovníkov zástupcu vedúceho prezidentskej administrácie Sergeja Kirijenka, ktorú získalo Centrum Dossier, napríklad varuje, že pokračovanie vo vojne by mohlo priniesť všeobecnú mobilizáciu a úplný prechod ekonomiky na vojnové podmienky.
Dokument opisuje aj možný scenár mierovej dohody
„MUSÍME VEDIEŤ, KEDY PRESTAŤ. Príliš veľa je porážka; pokračovanie v SVO by bolo Pyrrhovým víťazstvom,“ je jeden z bodov prezentácie. SVO je skratka špeciálnej vojenskej operácie, ako v Rusku oficiálne označujú vojnu na Ukrajine. Prezentácia upozorňuje na riziká ako sú vyčerpanie zdrojov, zvyšovanie daní, prepúšťanie, ukrajinské útoky dronmi vo vnútrozemí a demografická kríza.
Za najpravdepodobnejší mierový scenár považuje dokument paralelné dohody medzi USA a Ruskom a medzi USA a Ukrajinou. Doneckú a Luhanskú oblasť by získalo Rusko a Chersonská a Záporožská oblasť by sa rozdelila pozdĺž súčasnej frontovej línie. Moskva v súčasnosti kontroluje približne 75 percent ich územia.
V prezentácii sa ďalej uvádza, že ruské jednotky by sa stiahli zo Sumskej a Charkovskej oblasti, európske sankcie by zostali v platnosti, ale americké by boli zrušené a Volodymyr Zelenskyj by zostal pri moci na Ukrajine.
Kremeľ chce mier prezentovať ako víťazstvo
Prezentácia nemá žiadnu súvislosť so skutočným stavom mierových rokovaní a neuvádza ani časový harmonogram, skôr odráža očakávania politického tímu Putinovej administratívy. V snahe prezentovať mierovú dohodu ako víťazstvo a osobný úspech prezidenta odporúča dokument vyzdvihovať posolstvá: Nejde o víťazstvo nad ukrajinským nacionalizmom, ale proti „kolektívnemu Západu“.
Vojna umožnila Rusku „zabrániť humanitárnej katastrofe na Donbase“ a ruská armáda sa ukázala ako „na svete najlepšie bojovo pripravená“. Medzi kľúčové úspechy patria aj územné zisky, pozemný koridor na Krym a získanie miliónov nových rusky hovoriacich občanov. Krajina sa tiež „očistila“ od elít, ktoré „zradili“.
Pre bežných Rusov by koniec vojny priniesol sociálne programy, úspešné ekonomické príbehy, kontrolované uvoľnenie v umení, návrat politického humoru a obmedzenú amnestiu. Prezentácia sa nezmieňuje o zrušení blokád internetu. Za najnáročnejšiu cieľovú skupinu považuje dokument provojnových Z-blogerov a ultrapatriotov.
Navrhuje sa ich „emocionálny obrat“, vytlačenie radikálnych hlasov z mediálneho priestoru a marginalizácia tých, ktorí by mohli „znehodnotiť víťazstvo“. Prezentácia osobitne poukazuje na vojnových veteránov, ktorí na rozdiel od „gaučových patriotov“ majú právo byť nahnevaní.
