Rusko potrebuje presvedčiť občanov, že mier s Ukrajinou je výhodný: Už pripravujú vhodnú propagandu

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Dokument upozorňuje aj na riziká pokračovania vojny.

Putinova administratíva začala pripravovať súbor propagandistických tém, ktorých cieľom je presvedčiť ruskú verejnosť o výhodnosti prípadnej mierovej dohody s Ukrajinou. Vyplýva to z analýzy think tanku Centrum Dossier so sídlom v Spojenom kráľovstve. Založil ho bývalý ruský oligarcha Michail Chodorkovskij a v Rusku je považované za opozičné a značne kritické voči Kremľu.

TASR o tom píše podľa ruského nezávislého denníka Novaja Gazeta. Interná prezentácia pre spolupracovníkov zástupcu vedúceho prezidentskej administrácie Sergeja Kirijenka, ktorú získalo Centrum Dossier, napríklad varuje, že pokračovanie vo vojne by mohlo priniesť všeobecnú mobilizáciu a úplný prechod ekonomiky na vojnové podmienky.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Vo vojne na Ukrajine zomrelo 352-tisíc Rusov, najviac ich bolo v rokoch 2024 a 2025
2.
Fico sa vracia z Ruska: Vo vládnom špeciáli opísal prekvapivú reakciu Putina na možnú schôdzku so Zelenským
3.
Putin po boku Fica kritizoval EÚ a NATO: Slovenskú vládu označil za suverénnu a pragmatickú. Reč bola aj o Zelenskom
Zobraziť všetky články (1743)

Dokument opisuje aj možný scenár mierovej dohody

„MUSÍME VEDIEŤ, KEDY PRESTAŤ. Príliš veľa je porážka; pokračovanie v SVO by bolo Pyrrhovým víťazstvom,“ je jeden z bodov prezentácie. SVO je skratka špeciálnej vojenskej operácie, ako v Rusku oficiálne označujú vojnu na Ukrajine. Prezentácia upozorňuje na riziká ako sú vyčerpanie zdrojov, zvyšovanie daní, prepúšťanie, ukrajinské útoky dronmi vo vnútrozemí a demografická kríza.

Za najpravdepodobnejší mierový scenár považuje dokument paralelné dohody medzi USA a Ruskom a medzi USA a Ukrajinou. Doneckú a Luhanskú oblasť by získalo Rusko a Chersonská a Záporožská oblasť by sa rozdelila pozdĺž súčasnej frontovej línie. Moskva v súčasnosti kontroluje približne 75 percent ich územia.

V prezentácii sa ďalej uvádza, že ruské jednotky by sa stiahli zo Sumskej a Charkovskej oblasti, európske sankcie by zostali v platnosti, ale americké by boli zrušené a Volodymyr Zelenskyj by zostal pri moci na Ukrajine.

Kremeľ chce mier prezentovať ako víťazstvo

Prezentácia nemá žiadnu súvislosť so skutočným stavom mierových rokovaní a neuvádza ani časový harmonogram, skôr odráža očakávania politického tímu Putinovej administratívy. V snahe prezentovať mierovú dohodu ako víťazstvo a osobný úspech prezidenta odporúča dokument vyzdvihovať posolstvá: Nejde o víťazstvo nad ukrajinským nacionalizmom, ale proti „kolektívnemu Západu“.

Vojna umožnila Rusku „zabrániť humanitárnej katastrofe na Donbase“ a ruská armáda sa ukázala ako „na svete najlepšie bojovo pripravená“. Medzi kľúčové úspechy patria aj územné zisky, pozemný koridor na Krym a získanie miliónov nových rusky hovoriacich občanov. Krajina sa tiež „očistila“ od elít, ktoré „zradili“.

Ilustračná foto: Unsplash

Pre bežných Rusov by koniec vojny priniesol sociálne programy, úspešné ekonomické príbehy, kontrolované uvoľnenie v umení, návrat politického humoru a obmedzenú amnestiu. Prezentácia sa nezmieňuje o zrušení blokád internetu.  Za najnáročnejšiu cieľovú skupinu považuje dokument provojnových Z-blogerov a ultrapatriotov.

Navrhuje sa ich „emocionálny obrat“, vytlačenie radikálnych hlasov z mediálneho priestoru a marginalizácia tých, ktorí by mohli „znehodnotiť víťazstvo“.  Prezentácia osobitne poukazuje na vojnových veteránov, ktorí na rozdiel od „gaučových patriotov“ majú právo byť nahnevaní.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac