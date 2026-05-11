Maďarské zdravotníctvo získa veľké meno: Držiteľka Nobelovej ceny prijala ponuku budúceho ministra

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Maďarská vláda staví na známu vedkyňu.

Kandidát maďarskej vlády premiéra Pétera Magyara na post ministra zdravotníctva Zsolt Hegedűs oznámil v pondelok na vypočutí pred parlamentným výborom pre zdravotníctvo, že držiteľka Nobelovej ceny Katalin Karikó prijala jeho pozvanie stať sa členkou poradného výboru pre zdravie.

S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti. Ortopéd Hegedűs, ktorého tanec počas víťaznej volebnej noci strany Tisza obletel celý svet, svoj tanec zopakoval aj minulú sobotu na verejných oslavách na Kossuthovom námestí po ustanovujúcom zasadaní novozvoleného parlamentu, poukázal pred výborom na negatívne štatistické údaje maďarského systému zdravotnej starostlivosti.

Katalin Karikó získala Nobelovu cenu za výskum mRNA vakcín

Podľa neho je potrebné investovať do ľudských zdrojov, pretože inak systém nebude fungovať.  Budúci minister tiež zdôraznil, že zdravotníctvo je ústrednou témou vlády Tisza. „Verím v systém zdravotnej starostlivosti, ktorý je transparentný a zameraný na pacienta,“ dodal Hegedűs.

Biochemička Katalin Karikó získala Nobelovu cenu za fyziológiu a medicínu za rok 2023 spolu s americkým imunológom Drewom Weissmanom za výskum, ktorý viedol k vývoju prvých vakcín proti ochoreniu COVID-19 s technológiou mRNA.

Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám…

