Veľký poľský reťazec aj dve nové lacné prevádzky. Obchodné centrum ich otvorí už o pár dní

Nitrania sa už čoskoro dočkajú dvoch nových reťazcov, nachádzať sa budú v OC Centro Nitra. Po mesiacoch príprav otvorí svoju predajňu značka Woolworth, spolu s ňou je chystané aj otvorenie nemeckej drogérie Müller.
Obe predajne sa podľa informácií centra na sociálnej sieti otvoria už 14. mája. Nákupné centrum tak pokračuje v dynamickom rozširovaní ponuky aj modernizácii svojich prevádzok. Tento rok sú zatiaľ oznámené hneď tri nové prevádzky. Posledným novým nájomcom bude poľský reťazec Martes Sport, o ktorom sme informovali v marci. Rovnako sa chystá aj rozšírená prevádzka dm drogérie a rozširovaním prechádza aj prevádzka reťazca Billa.
Lacný tovar pre domácnosť
Slovensko sa stalo piatym trhom, na ktorý reťazec Woolworth vstúpil v rámci svojej expanzie. Dnes už pôsobí aj v Nemecku, Rakúsku, Poľsku a Českej republike.
Pri otvorení svojej prvej slovenskej predajne v bratislavskom Bory Mall predstavitelia spoločnosti prezradili, že počas roka 2026 chcú na našom trhu otvoriť približne dve desiatky nových obchodov.
Drogéria trochu inak
Spoločnosť Müller Drogerie GmbH pôsobí na trhu už viac než sedem desaťročí a v súčasnosti má svoje predajne v ôsmich európskych krajinách. Sieť zahŕňa viac ako 900 obchodov s mimoriadne pestrým sortimentom.
Zákazníci v nich nájdu drogériový tovar, parfumy, prírodnú kozmetiku, hračky, školské a kancelárske potreby, vybavenie do domácnosti či potraviny vrátane BIO výrobkov a výživových doplnkov.
Müller sa zároveň odlišuje od tradičných drogérií, na ktoré sú Slováci bežne zvyknutí. Vo veľkých predajných priestoroch kombinuje viacero kategórií tovaru pod jednou strechou a práve široká a rozmanitá ponuka má byť jedným z hlavných lákadiel pre slovenských zákazníkov.
Vstup veľkého poľského hráča
Treťou novou prevádzkou v OC Centro bude poľský športový gigant Martes Sport. Ten patrí medzi najvýznamnejších predajcov športového tovaru v Poľsku. Spoločnosť so sídlom v meste Bielsko-Biała pôsobí viac než štvrťstoročie a za ten čas si vybudovala silnú pozíciu v oblasti predaja športového oblečenia, obuvi aj vybavenia pre voľnočasové a profesionálne športové aktivity.
Dnes sa radí medzi veľkých hráčov v regióne strednej a východnej Európy. Reťazec prevádzkuje viac ako 350 kamenných predajní v Poľsku, Česku a Rumunsku. Väčšina obchodov sa nachádza v nákupných centrách či retailových parkoch. Presný dátum otvorenia zatiaľ nie je známy, podľa centra to však bude čoskoro.
Zákazníkom ponúka široké portfólio produktov pre rôzne športy a outdoorové aktivity, pričom v sortimente nechýbajú známe svetové značky ako Adidas, Puma, Columbia, Salomon, Jack Wolfskin alebo Hi-Tec.
