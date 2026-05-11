Let’s Dance oficiálne spoznala svojich víťazov. Porubjaková a Adamec splnili divákom veľké prianie

Minulý týždeň vypadol jeden z najväčších favoritov – Jakub Jablonský. V súťaži tak ostali Koleník, Baran a Porubjaková, pričom sa čakalo, či nastane rovnaká situácia ako minulý rok a o titul kráľa, resp. kráľovnej parketu sa pobijú Baran a Porubjaková. V predošlom ročníku pritom zvíťazil herec zo Sľubu.
Dnes už odpoveď poznáme a divákom sa splnilo želanie, o ktoré sa podelili ešte v prvých kolách. „Dajte im už konečne to zlato a môžeme to zabaliť,“ písali napríklad po prvom kole, pričom sa tešili, že sa po boku Zuzany Porubjakovej objavil Matyáš Adamec. Verili totiž, že práve toto zloženie páru je receptom na víťazstvo a mali pravdu.
Nový kráľovský pár tanečného parketu
Jedenásta séria je oficiálne na konci. Zlato si z nej odniesla Zuzana Porubjaková, striebro Ján Koleník a na treťom, bronzovom mieste sa umiestnil Kristián Baran. Rozstrel z predošlej série sa tak nezopakoval, no napriek tomu sú diváci nadšení z toho, že sa herečke tento rok podarilo vyhrať. Navyše medzi najlepšími z najlepších.
„Spojenie Zuzka a Matyáš vyšlo…“ kvitovala diváčka v komentároch. „Gratulujem. Moja favoritka od samého začiatku. Veľmi sa teším,“ pridala sa ďalšia. „Jednoznačne im patrí víťazstvo!“ zhodnotila tretia.
Diváci sa navyše potešili aj z toho, že Matyáš v súťaži konečne získal zlato, keďže tento mimoriadne populárny tanečník doteraz žiadne nemal a predtým vyhral len striebro po boku Gabiky Marcinkovej. „Konečne! Matyášovi by nestačilo vyhrať bežnú sériu, on si musel počkať na víťazstvo v Best of the Best,“ odkázala diváčka.
