Album „66“ je na ceste: Richard Müller, Brzobohatý a Uličný opäť spolu, fanúšikovia sa už nevedia dočkať

Richard Müller opäť spojil sily s tvorcami, ktorí stoja za jedným z jeho úspešných albumov. Fanúšikovia už teraz dávajú najavo, že očakávania sú obrovské a návrat tejto trojice ich úprimne potešil.
Ondřej Brzobohatý sa o skvelú novinku podelil na Instagrame a prezradil, že po desiatich rokoch opäť pripravujú nový projekt spolu s Richardom Müllerom a Petrom Uličným. Hudobníci nadväzujú na úspešný album 55, ktorý vyšiel v roku 2016 a vznikol práve v tejto autorskej zostave.
Mnohí ho aj po rokoch považujú za jednu z výrazných nahrávok spevákovej kariéry, preto je návrat tejto trojice pre fanúšikov veľkou udalosťou. Novinka s názvom 66 je už podľa všetkého v pokročilej fáze a poslucháči sa môžu tešiť na ďalšiu spoločnú hudobnú kapitolu.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Všetky skladby sú už hotové
Po obrovskom úspechu štúdiového albumu „55“ z roku 2016, ktorý priniesol intímne a dospelé skladby, sa Richard Müller rozhodol pokračovať v nastavenom koncepte. Číslovka v názve opäť odkazuje na životný míľnik interpreta, pričom hudobnú taktovku drží pevne v rukách Ondřej Brzobohatý.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Ten neskrýva nadšenie z toho, že piesne sú už pripravené na finálnu realizáciu. „Tak sme späť. Müller spev, Uličný texty, Brzobohatý hudba. Všetky piesne pre album 66 sú už napísané, stačí ich len vyprodukovať a nahrať. Držte nám pästi,“ uviedol k aktuálnej situácii Brzobohatý, čím potvrdil, že autorská fáza je úspešne na konci.
Nahlásiť chybu v článku