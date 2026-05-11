Spojené štáty sa prerátali, majú vážny problém: Krajina mala nebezpečne vyčerpať svoje možnosti

Foto: SITA/AP/ken H from Yokohama, Kanagawa-ken, Japan, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Roland Brožkovič
TASR
Spojené štáty by v prípade dlhodobého konfliktu nemuseli byť schopné adekvátne sa brániť.

Americký senátor Mark Kelly v nedeľu varoval, že zásoby munície a rakiet americkej armády sú výrazne vyčerpané. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA. „Myslím si, že je férové povedať, že je šokujúce, ako hlboko sme siahli do týchto zásob,“ povedal demokratický senátor televízii CBS News.

Kelly uviedol, že prezident Donald Trump zatiahol Spojené štáty do vojny s Iránom „bez strategického cieľa, bez plánu a bez časového harmonogramu“, čo podľa neho viedlo k rozsiahlej spotrebe munície.

Obnovenie potrvá roky

Vplyvný člen senátneho výboru pre ozbrojené sily sa odvolal na brífingy Pentagónu o stave zásob konkrétnych typov munície vrátane rakiet Tomahawk, ATACMS, SM-3 a munície používanej v systémoch MIM-104 Patriot. Obnovenie týchto zásob by podľa neho trvalo „roky“, pričom neuviedol konkrétne čísla.

útok na Teherán
Ilustračná foto: Profimedia

Kelly zároveň varoval, že Spojené štáty by v prípade dlhodobého konfliktu nemuseli byť schopné adekvátne sa brániť. Krajina by sa podľa neho ocitla „v horšej pozícii, než v akej by bola, keby vojna s Iránom vôbec nevypukla“. Pentagón v súčasnosti žiada o schválenie výrazného zvýšenia výdavkov na obranu.

Návrh rozpočtu administratívy Donalda Trumpa na fiškálny rok 2027 počíta s obrannými výdavkami vo výške takmer 1,5 bilióna dolárov. Kelly tento návrh označil za „poburujúci“ a pripomenul, že rozpočet Pentagónu dosahoval približne 700 miliárd dolárov, keď pred piatimi a pol rokmi nastúpil do Senátu.

Podľa Pentagónu stála vojna s Iránom Spojené štáty ku koncu apríla približne 25 miliárd dolárov. Ide o odhad celkových výdavkov od začiatku amerických útokov na Irán koncom februára, pričom najväčšiu časť nákladov tvorila munícia.

Kamión havaroval a skončil mimo cesty: Vozidlo musia uvoľňovať, úsek R4 dočasne uzavrú

