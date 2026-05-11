Kamión havaroval a skončil mimo cesty: Vozidlo musia uvoľňovať, úsek R4 dočasne uzavrú

Foto: Facebook/Polícia SR - Košický kraj﻿

Nina Malovcová
TASR
Na R4 pri Košiciach sa prevrátila jazdná súprava.

Na rýchlostnej ceste R4 pri Košiciach v smere od Šebastoviec na Milhosť došlo v pondelok ráno k škodovej udalosti, pri ktorej sa jazdná súprava prevrátila na bok. V tejto súvislosti bude úsek R4 medzi 8. a 9. kilometrom približne od 11.00 do 12.00 h uzavretý.

Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti. „Dôvodom je vyprosťovanie havarovaného kamióna,“ uviedla polícia k opatreniu. Následne zostane uzavretý pravý jazdný pruh z dôvodu prekládky nákladu. Obmedzenie môže trvať približne päť až šesť hodín. Polícia žiada vodičov, aby v danom úseku zvýšili opatrnosť, rešpektovali pokyny policajtov a rátali so zdržaním.

Vodič podľa polície zrejme nesledoval situáciu na ceste

„Podľa doterajších zistení vodič jazdil v pravom jazdnom pruhu, pričom sa zrejme plne nevenoval vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke. Následne zišiel mimo vozovku vpravo, kde sa jazdná súprava prevrátila,“ uviedla polícia.

Pri udalosti došlo aj k poškodeniu ochranného oplotenia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Dychová skúška u vodiča bola negatívna. Po udalosti ho previezli na kontrolné vyšetrenie do nemocnice.

