Z týchto lacných leteniek padnete na zadok: Len za 19 eur si zaletíte priamo z Bratislavy do obľúbenej destinácie

Foto: Nicholas Gemini, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Zuzana Veslíková
Lacné letenky
Toto miesto sa oplatí navštíviť celoročne.

Pred pár dňami Slovensko obletela správa, ktorá zaručene potešila mnohých milovníkov cestovania. Letecká spoločnosť Wizz Air otvára od zimného letového poriadku svoju základňu na letisku v Bratislave a zároveň prináša 12 úplne nových leteckých liniek. Pozreli sme sa na ceny týchto nových leteniek a skvelou správou je, že začínajú na príjemných sumách. 

Spomedzi nových liniek nám padla do oka Barcelona, kam si už čoskoro zaletíte z Bratislavy za pár „šupov“. Najlacnejšie jednosmerné letenky sme objavili za 19 eur, a to na viacero novembrových termínov.

Do obľúbeného španielskeho mesta sa dostanete za túto príjemnú cenovku napríklad 17. novembra. Priamy let z nášho hlavného mesta trvá 2 hodiny a 30 minút.

Foto: Screen Kiwi

Z tejto ceny odpadnete

Ani ceny spiatočných leteniek nie sú vôbec zlé. Ich cena štartuje na 44 eurách a je na výber z veľkého množstva termínov a počtu dní, ktoré chcete stráviť na dovolenke.

Nás zaujali napríklad v termíne 15. až 20. november. Za týchto päť nocí v Barcelone zacvakáte za cestu menej než 50 eur, čo je naozaj skvelé.

Foto: Screen Kiwi

Ako si užiť Barcelonu za čo najmenej peňazí?

Pravdepodobne sa zhodneme na tom, že o Barcelone nemôžeme hovoriť ako o super lacnej destinácii. No ak sa sem na pár dní vyberiete, budete mať čo robiť aj v prípade, že sa chcete vyhnúť plateniu niekoľkých desiatok eur za vstup do obľúbených atrakcií (aj keď ich návšteva nepochybne stojí za to).

Môžete sa poprechádzať okolo ikonickej Baziliky Sagrada Familia a obdivovať jej architektúru, na ktorú sa budete dívať s vypúlenými očami. Nevynechajte prechádzku záhradami smerom na vrch Montjuïc, alebo obľúbenú pláž Barceloneta. Samozrejme, aj samotné strácanie sa v uličkách Barcelony poteší, pretože priam dýchajú životom.

A práve november môže byť ideálnym termínom na to, urobiť si menší výlet do tepla, keďže v tomto mesiaci sa v Barcelone aspoň trochu ohrejete.

