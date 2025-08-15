Z týchto lacných leteniek padnete na zadok: Len za 19 eur si zaletíte priamo z Bratislavy do obľúbenej destinácie

Pred pár dňami Slovensko obletela správa, ktorá zaručene potešila mnohých milovníkov cestovania. Letecká spoločnosť Wizz Air otvára od zimného letového poriadku svoju základňu na letisku v Bratislave a zároveň prináša 12 úplne nových leteckých liniek. Pozreli sme sa na ceny týchto nových leteniek a skvelou správou je, že začínajú na príjemných sumách.
Spomedzi nových liniek nám padla do oka Barcelona, kam si už čoskoro zaletíte z Bratislavy za pár „šupov“. Najlacnejšie jednosmerné letenky sme objavili za 19 eur, a to na viacero novembrových termínov.
Do obľúbeného španielskeho mesta sa dostanete za túto príjemnú cenovku napríklad 17. novembra. Priamy let z nášho hlavného mesta trvá 2 hodiny a 30 minút.
Z tejto ceny odpadnete
Ani ceny spiatočných leteniek nie sú vôbec zlé. Ich cena štartuje na 44 eurách a je na výber z veľkého množstva termínov a počtu dní, ktoré chcete stráviť na dovolenke.
Nás zaujali napríklad v termíne 15. až 20. november. Za týchto päť nocí v Barcelone zacvakáte za cestu menej než 50 eur, čo je naozaj skvelé.
Ako si užiť Barcelonu za čo najmenej peňazí?
Pravdepodobne sa zhodneme na tom, že o Barcelone nemôžeme hovoriť ako o super lacnej destinácii. No ak sa sem na pár dní vyberiete, budete mať čo robiť aj v prípade, že sa chcete vyhnúť plateniu niekoľkých desiatok eur za vstup do obľúbených atrakcií (aj keď ich návšteva nepochybne stojí za to).
Môžete sa poprechádzať okolo ikonickej Baziliky Sagrada Familia a obdivovať jej architektúru, na ktorú sa budete dívať s vypúlenými očami. Nevynechajte prechádzku záhradami smerom na vrch Montjuïc, alebo obľúbenú pláž Barceloneta. Samozrejme, aj samotné strácanie sa v uličkách Barcelony poteší, pretože priam dýchajú životom.
A práve november môže byť ideálnym termínom na to, urobiť si menší výlet do tepla, keďže v tomto mesiaci sa v Barcelone aspoň trochu ohrejete.
